CIAK, MI GIRA – IL 2023 SI APRE COL TRIONFO DI “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” DI JAMES CAMERON, CHE CHIUDE IL 2022 CON UN INCASSO GLOBALE DI 1 MILIARDO 397 MILIONI DI DOLLARI. A DIMOSTRAZIONE CHE IL PUBBLICO, SE HA UN GRANDE SPETTACOLO DA VEDERE, SI SCOLLA DAL DIVANO – FA IL SUO ESORDIO AL SECONDO POSTO DEL BOX OFFICE ITALIANO LA COMMEDIA DIRETTA DA FABIO DE LUIGI, “TRE DI TROPPO”, CON LO STESSO DE LUIGI E VIRGINIA RAFFAELE CHE PER LA PRIMA VOLTA SEMBRA FUNZIONARE AL CINEMA... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

AVATAR THE WAY OF WATER

Eccoci! Il 2023 si apre col trionfo di “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron che chiude l’anno appena passato con un incasso globale di 1 miliardo 397 milioni di dollari in tutto il mondo, dimostrando che il pubblico, se ha un grande spettacolo da vedere, per di più una favola ecologista e anticapitalista, si scolla dal divano e spende anche 10-15 euro.

In America, con un fine settimana da 63 milioni di dollari, arriva a 440 milioni di dollari, lasciando “Il gatto con gli stivali 2”, con un weekend da 18 milioni più che onorevole, a 66 milioni di dollari per un globale da 134 milioni. Miao!

il grande giorno aldo giovanni e giacomo 3

Da noi fa il suo esordio nella giornata di ieri, 1° gennaio, la commedia diretta da Fabio De Luigi “Tre di troppo” con lo stesso De Luigi e Virginia Raffaele che per la prima volta sembra funzionare al cinema. La storiella vede una coppia senza figli che riceve improvvisamente la benedizione di una serie di figli rompipalle. Al primo giorno incassa 707 mila euro con 98 mila spettatori. Non è male.

Terzo posto per la commedia nordica “Il grande giorno” con Aldo Giovanni Giacomo, 518 mila euro con un totale di 4, 8 milioni. E’ un anti-cinepanettone poco volgare, ma poco adatto a un pubblico di ragazzi o ragazzini. Funziona comunque. “Le otto montagne” di Felix van Groengen con la coppia Marinelli&Borghi in alta montagna incassa ieri 275 mila euro per un totale di 2, 2. Quello che si pensava alla fine.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

Meno clamoroso di quello del film di De Luigi quello del kolossal del cinema romano da ridere targato Edoardo Leo – Massimiliano Bruno, “I migliori giorni” con Leo, Foglietta, Tortora e tanti altri attori. 241 mila euro per il suo primo giorno. Sembra che sia già pronto una sorta di sequel, “I peggiori giorni”.

il gatto con gli stivali 2. 3

“Il gatto con gli stivali 2” è quinto con 167 mila euro e un totale di 4, 1 milioni di euro. E’ un film molto divertente e pieno di trovate. I gattari apprezzeranno. “The Fabelmans” di Steven Spielberg dimostra che non è il successo di pubblico che ci si aspettava anche in Italia, ma incassa ieri 150 mila euro che lo portano a 1, 4. Detto questo, almeno ieri il pubblico è andato al cinema. Almeno per digerire i panettoni e i cenoni di fine anno.

