CIAK, MI GIRA – ALLORA COM’È ANDATO AL BOTTEGHINO QUESTO “KILLERS OF THE FLOWER MOON” DI MARTIN SCORSESE, KOLOSSAL DA 200 MILIONI DI DOLLARI, MA LUNGO TRE ORE E MEZZO, NEL SUO PRIMO WEEKEND? IN ITALIA, AIUTO!, È STATO MASSACRATO DAL QUINTO FILM DI SOFÌ E LUÌ, “ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA” CON 1 MILIONE 925 MILA EURO E 279 MILA PRESENZE CONTRO 1 MILIONE 736 MILA EURO E 231 MILA PRESENZE. CHE FIGURA, EH? – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

killers of the flower moon 3

Allora questo “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio, Lily Gladstone e Robert De Niro, kolossal da 200 milioni di dollari, ma lungo tre ore e mezzo, come è andato al botteghino nel suo primo weekend?

In Italia, aiuto!, è stato massacrato dal quinto film di Sofì e Luì, “Me contro te Il film – Vacanze in Transilvania” con 1 milione 925 mila euro e 279 mila presenze contro 1 milione 736 mila euro e 231 mila presenze.

killers of the flower moon 14

La doppietta sabato e domenica col tempo brutto e i ragazzini al cinema è stata fatale per il vecchio Scorsese. Solo ieri, domenica, i Me contro Te avevano incassato 784 mila euro con 112 mila spettatori e "Killers of the Flower Moon” 532 mila con 70 mila spettatori. Che figura, eh? Ma in America non è che le cose siano andate tanto meglio.

Ha incassato quello che si pensava, 23 milioni di dollari in 3,628 sale, cioè bene, addirittura il miglior weekend di un film di Scorsese da dieci anni a questa parte, ma è stato battuto dal concertone di tre ore di Taylor Swift per i fan della cantante, cioè “Taylor Swift The Era Tour”, che incassa altri 31 milioni di dollari e arriva a un totale americano di 129 milioni e globale di 160 milioni di dollari. Un dato davvero incredibile.

me contro te vacanze in transilvania 1

La vera cosa positiva che riguarda il film di Scorsese è la composizione del pubblico in America, che vede ben il 48 % degli spettatori più giovani di 35 anni. Quindi non un film per vecchi signori, ma per un pubblico di giovani e giovanissimi che vanno a vedere un film girato da un ottantenne, con montatrice, sceneggiatore, scenografo tutti ottantenni.

All’estero, globalmente ha incassato 44 milioni di dollari, e la strada per i 200 milioni sarà dura, e per fortuna c’è Apple tv coproduttrice, è andato generalmente bene, ma non benissimo, dei 21 milioni di dollari degli incassi globali vengono dall’UK, 3 milioni, Francia, 2, 6, Germania, 1, 6, Australia, 1, 4.

taylor swift the eras tour

In Italia, al terzo posto sale la riedizione di “Ritorno dal futuro” di Robert Zemeckis con 449 mila euro, seguito dal film di Claudio Bisio “L’ultima volta che siamo stati bambini” con 419 mila euro e un totale di 1 milione di euro precisi. “L’esorcista Il credente” di David Gordon Green ha incassato 358 mila euro al quinto posto con un totale di 2, 7 milioni. Al sesto troviamo “Dogman” di Luc Besson con Caleb Landry Jones con 301 mila euro e un totale di 941 mila euro. “Io capitano” è decimo con 166 mila euro e un totale di 3, 6 milioni di euro.

l ultima volta che siamo stati bambini 3 papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 2 matteo garrone io capitano dogman di luc besson 8 me contro te vacanze in transilvania l ultima volta che siamo stati bambini claudio bisio me contro te vacanze in transilvania 2 me contro te vacanze in transilvania taylor swift the eras tour il film concerto Taylor Swift - The Eras Tour trailer dogman di luc besson 9

killers of the flower moon 4 killers of the flower moon 5