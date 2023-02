CIAK, MI GIRA – ALMENO A SAN VALENTINO UN FILM ITALIANO È PRIMO AL BOX OFFICE DELLA PUR MAGRA GIORNATA CINEMATOGRAFICA DI IERI. “TRAMITE AMICIZIA”, NAPOLETANISSIMO TITOLO DEL NUOVO FILM DI ALESSANDRO SIANI CON MAX TORTORA E MATILDE GIOLI, INCASSA 277 MILA EURO – LA RIEDIZIONE DI “TITANIC” DI JAMES CAMERON È STACCATA AL SECONDO POSTO. TERZO “MAGIC MIKE THE LAST DANCE” DI STEVEN SODERBERGH CON CHANNING TATUM E SALMA HAYEK PINAULT – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Almeno a San Valentino un film italiano è primo al box office della pur magra giornata cinematografica di ieri. “Tramite amicizia”, napoletanissimo titolo del nuovo film di Alessandro Siani con Max Tortora e Matilde Gioli, incassa ieri 277 mila euro portando al cinema 42.046 spettatori. Non è incasso clamoroso, ma è comunque una vittoria.

La riedizione di “Titanic” di James Cameron è staccata al secondo posto con 195 mila euro, 20.173 spettatori, cioè la metà del film di Siani con un biglietto che costa di più, e un totale di 1,1 milioni.

Terzo posto per “Magic Mike The Last Dance” di Steven Soderbergh con Channing Tatum e Salma Hayek Pinault con 74 mila euro, 10.750 spettatori e un totale di 407 mila euro. Quarto posto per “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh con 45 mila euro, 7.266 spettatori e un totale di 1,3 milioni.

Seguono “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron con 30 mila euro e un totale di 44 milioni, “Tar” di Todd Field con Cate Blanchett con 27 mila euro e un totale di 250 mila euro, “Bussano alla porta” di M. Night Shyamalan con 26.786 euro e un totale di 771 mila euro.

La riedizione di “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick si ferma a 26.060 con un totale, in due giorni, di 55 mila euro. “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese con Toni Servillo è nono con 19 mila euro e un totale di quasi 2 milioni di euro (1.947). “The Son” di Florian Zeller, malgrado il cast importante, Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Anthony Hopkins, è decimo con 16 mila euro e un totale di 178 mila euro. Insomma… E oggi esce “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” della Marvel

