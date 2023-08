CIAK, MI GIRA – ALTRO GIORNO DI PIENONE PER “OPPENHEIMER” DI CHRISTOPHER NOLAN, CHE INCASSA IERI 1 MILIONE 531MILA EURO, PORTANDO AL CINEMA ALTRI 194 MILA SPETTATORI, PER UN TOTALE, IN TRE GIORNI, DI 5 MILIONI 131 MILA EURO. UNA BOMBA – AL SECONDO POSTO “LA CASA DEI FANTASMI” DELLA DISNEY, AL TERZO “BARBIE” CHE, A LIVELLO GLOBALE, È ARRIVATO A UN MILIARDO 291 MILIONI DI DOLLARI ED È TORNATO AL PRIMO POSTO IN AMERICA – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

florence pugh cillian murphy oppenheimer

Altro giorno di pienone per “Oppenheimer” di Christopher Nolan, che incassa ieri 1 milione 531 mila euro portando al cinema altri 194 mila spettatori per un totale, in tre giorni, di 5 milioni 131 mila euro. Una bomba. Finirà il primo weekend oltre gli 8 milioni di euro. Ricordiamo che in tutto il mondo, escluso il Giappone e la Cina, dove però uscirà il 30 agosto, ha incassato 725 milioni di dollari.

LA CASA DEI FANTASMI

Al secondo posto in Italia, “La casa dei fantasmi” della Disney incassa altri 164 mila euro per un totale in tre giorni di 542 mila euro, mentre “Barbie”, sceso al terzo posto, ne incassa 125 mila ma con un totale, in un mese, di 29 milioni 828 mila euro. Ricordiamo però che a livello globale “Barbie” è arrivato a un miliardo 291 milioni di dollari e è tornato al primo posto in classifica in America, giovedì, con 2,2 milioni di dollari su “Blue Beetle”, che da noi, viaggia al quinto posto, staccatissimo, con 35 mila euro e un totale di 783 mila euro. Con un budget di 150 milioni di dollari e un incasso globale di 52 milioni di dollari si dimostra, ahimé, l’ennesimo pesante flop della DC Comics.

La riedizione di “Si alza il vento” di Hayao Miyazaki è sesta con 16 mila euro e un totalino di 37 mila euro. Sempre meglio de “I peggiori giorni” di Leo&Bruno, primo film italiano in classifica, ieri settimo con 13 mila euro, 2.157 spettatori e un totale di 566 mila euro. L’altro film italiano in classifica, “La bella estate” di Laura Luchetti con Dea Cassel, è nono con 11 mila euro e un totale di 56 mila euro.

barbenheimer 8 si alza il vento 4 si alza il vento 1 LA CASA DEI FANTASMI si alza il vento 3 barbenheimer 7 LA CASA DEI FANTASMI oppenheimer nolan I PEGGIORI GIORNI I PEGGIORI GIORNI 1 I PEGGIORI GIORNI