CIAK, MI GIRA – IN AMERICA “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA” È STATO INCREDIBILMENTE BATTUTO DA “COCAINE BEAR”, STORIA DI UN ORSO BRUNO CHE SI MANGIA UN CARICO DI COCAINA CADUTO NELLA FORESTA – NON ESSENDOCI UN “COCAINE ROMAN BEAR ALL’ITALIANA”, SU UN CINGHIALE ROMANO PIENO DI COCA CHE SEMINA IL PANICO IN CITTÀ, DA NOI IL FILM MARVEL È ANCORA PRIMO AL BOTTEGHINO, SEGUITO DA “MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO” E “TRAMITE AMICIZIA” – SOLO SESTO IL DOCUMENTARIO DI MARIO MARTONE SU MASSIMO TROISI. AVREI PENSATO POTESSE FUNZIONARE MEGLIO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Non sono grandi notizie per i campioni della Marvel. Ieri “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” di Peyton Reed è sì primo in Italia e in quasi tutto il mondo al box office, ma viene incredibilmente battuto proprio in America da “Cocaine Bear” di Elizabeth Banks con Keri Russell e O’ Shea Jackson Jr, il film sull’orso bruno che si mangia un carico di cocaina che ha trovato su un aereo dei narcos precipitato nella foresta della Georgia e diventato quindi pazzo e pericolosissimo: 8, 6 milioni di dollari contro gli 8,3 di “Ant-Man 3” al suo esordio.

Magari le cose cambieranno nel week end, ma francamente quella di “Cocaine Bear” mi sembra una storia più divertente rispetto a quella della famiglia dei supereroi che precipitano sul Mondo Quantico e affrontano Kang il Conquistatore.

“Ant-Man and the Wasp: Quantumania” nella giornata di sabato in Italia, non essendoci un Cocaine Roman Bear all’italiana, cioè un film su un cinghiale romano pieno di coca che semina il panico in città, vince facilmente con 459 mila euro, 60 mila spettatori e un totale di 4,4 milioni di euro. Si porta a casa un quarto dell’incasso totale della giornata di quasi 2 milioni.

Un altro quarto se lo portano via il cartone animato spagnolo “Mummie – A spasso nel tempo”, secondo con 237 mila euro, 36 mila spettatori e un totale di 314 mila euro e la commedia di Alessandro Siani “Tramite amicizia”, 223 mila euro, 32 mila spettatori e un totale di 2 milioni di euro. Il film di Siani, alla fine, pur senza un gran risultato di pubblico, ha una buona tenuta.

Quarto posto per la new entry “The Whale” di Darren Aronofsky con Brendan Fraser, 222 mila euro, 31 mila spettatori e un totale di 371 mila euro. Quinto posto per la commedia “Non così vicino” con Tom Hanks, 164 mila euro, 23 mila spettatori, 796 mila euro totali.

Solo sesto, e francamente avrei pensato potesse funzionare meglio, “Laggiù qualcuno mi ama”, il documentario di Mario Martone su Massimo Troisi, 84 mila euro, 12 mila spettatori, 195 mila euro totali.

Non si schioda dalla parte bassa della classifica, settimo posto, il film comico a episodi “Romantiche” di e con Pilar Fogliati, ideato, scritto e supervisionato da Giovanni Veronesi, con 82 mila euro, 11 mila spettatori e un totale davvero basso, con tutto il lancio mediatico che è stato fatto, di 165 mila euro. Vabbé. Il buon horror “The Offer” di Oliver Park con Nick Blood è ottavo con 77 mila euro, 10 mila spettatori e 122 mila euro totali.

