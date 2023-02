CIAK MI GIRA – AL BOTTEGHINO RESTA AL PRIMO POSTO “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”, CON I SUOI EROI SPERDUTI NEL MONDO QUANTICO, DECISAMENTE PIÙ AFFOLLATO DELLE NOSTRE SALE – LO SEGUE IL NAPOLETANISSIMO “TRAMITE AMICIZIA” DI ALESSANDRO SIANI. UNA BELLA SORPRESA AL TERZO POSTO IL MUSICARELLO INTELLIGENTE DI COLAPESCE E DI MARTINO, “LA PRIMAVERA DELLA MIA VITA” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Nessuna novità negli incassi. Una miseria erano lunedì e una miseria sono ieri, martedì. “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” di Peyton Reed con i suoi eroi sperduti nel Mondo Quantico, decisamente più affollato delle nostre sale, è sempre primo con 192 mila euro e un totale di 3, 4 milioni.

Lo segue, parecchio distanziato, il napoletanissimo “Tramite amicizia” di Alessandro Siani con 79 mila euro e un totale di 1, 5 milioni. E’ una bella sorpresa al terzo posto la conferma del piccolo musicarello intelligente di Colapesce e Di Martino dedicato ai miti e alle leggende siciliane, “La primavera della mia vita” diretto da Zavvo Nicolosi, 69 mila euro, 135 mila euro in due giorni. Film sicilianissimo che ha una sua vena di comicità surreale piuttosto interessante.

Quarto posto per la commedia con Tom Hanks “Non così vicino” di Marc Forster, 36 mila euro e un totale di 510 mila euro. Quinto posto per la riedizione di “Titanic” di James Cameron, 30 mila euro e un totale di 1, 5. Sesto posto per “Magic Mike: The Last Dance” di Steven Soderbergh che va assolutamente visto per il numero musicale di Salma Hayek ormai signora Pinault che si lancia in un balletto alla Anna Bettozzi, in arte Ann Bettz. Ricordate quando affittava il Sistina per una notte e faceva il suo show? Diciamo che rischia di essere ridicola. Settimo posto per “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh con 20 mila euro e 1, 7 milioni.

Incuranti del poco pubblico che accoglie i film vecchi e nuovi in sala, domani ne escono parecchi altri. Come “The Whale” di Darren Aronofsky con Brendan Fraser in versione 200 chili spiaggiato sul divano con molti problemi da risolvere. Forte candidato all’Oscar come miglior attore, ma se la vedrà con l’Austin Butler di “Elvis”.

O come l’horror “The Offering” di Oliver Park con Nick Blood e Emma Wiseman, che inizia col ritorno a casa del figlio del direttore di un obitorio chassidico. C’è anche la moglie incinta. E la casa non è allegrissima. Molto atteso anche il documentario che Mario Martone dedica a un altro mito napoletano come Massimo Troisi, “Laggiù qualcuno mi ama”.

Esce in sala, dopo aver navigato su Netflix quattro-cinque mesi, “Argentina, 1985” di Santiago Mitra con Ricardo Darin, potente film sul primo processo ai militari argentini dopo la dittatura in un paese ancora fortemente diviso. E’ candidato all’Oscar come miglior film straniero.

Magari più giovanile e popolare è “Romantiche”, esordio nel cinema comico da regista e da interprete in ben quattro ruoli di Pilar Fogliati, che ha avuto un momento di successo con le sue buffe imitazioni su internet. Il film è scritto, sceneggiato e supervisionato da Giovanni Veronesi. Escono anche “Klondike”, coproduzione ucraino-turca diretta da Maryna Er Gorbach con Oksana Gherkashya e l’australiano “The Infernal Machine” di Andrew Hunt con Guy Pearce.

Magari può interessarvi l’uscita in Giappone di due film italiani di culto come “Occhiali neri” di Dario Argento e “Bones and All” di Luca Guadagnino.

