CIAK, MI GIRA! – CHE GLI VUOI DIRE A “OPPENHEIMER” DI CHRISTOPHER NOLAN? STA ANDANDO NON BENE, BENISSIMO. IERI HA INCASSATO 1 MILIONE 732 MILA EURO, PORTANDO AL CINEMA ALTRI 208 MILA SPETTATORI PER UN TOTALE DI 6 MILIONI 856 MILA EURO. SUPERERÀ QUINDI FACILMENTE LA PRIMA SETTIMANA DI “BARBIE” – SECONDO POSTO PER IL SUPERFLOP DELLA DISNEY “LA CASA DEI FANTASMI”, 231 MILA EURO E UN TOTALE DI 773 MILA EURO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

florence pugh cillian murphy oppenheimer

Vabbé. Che gli vuoi dire a “Oppenheimer” di Christopher Nolan? Sta andando non bene, benissimo, nell’Italia che torna dalle vacanze e pensa alle partite di calcio. Ieri ha incassato 1 milione 732 mila euro portando al cinema altri 208 mila spettatori per un totale di 6 milioni 856 mila euro. Supererà quindi facilmente la prima settimana di “Barbie”, che era di 7 milioni 717 mila euro. Non vuol dire che arrivi ai 29 milioni di euro di “Barbie”, ma ci andrà sicuramente molto vicino.

oppenheimer nolan

Anche se non demorde l’odio contro Nolan e il suo film da parte di molti, molti critici. Trombone, guerrafondaio, fascista. Si sente di tutto. In realtà Nolan fa grande cinema popolare con molte complicazioni autoriali e la fissa degli slittamenti temporali. Ma soprattutto fa cinema in grande. E, per quel che mi riguarda, gira in 70 mm. E riporta la gente al cinema dove non sfondi certo né con le commedie italiane né col cinema d’arte.

Preferivo Raoul Walsh? Anthony Mann? William Friedkin? Budd Boetticher? Certo. Li preferivo anche a Stanley Kubrick, che pure piaceva a tutti. Ma non ci sono più. Ora ci sono Nolan, Villeneuve, Fincher.

LA CASA DEI FANTASMI

Secondo posto per il superflop della Disney “La casa dei fantasmi”, 231 mila euro e un totale di 773 mila euro. Scivola al terzo posto “Barbie” con 166 mila euro e un totale di 29, 9 milioni di euro. Non riesco a capire come facevano i film di Checco Zalone a incassare 50-60 milioni di euro. La gente, probabilmente, lo vedeva due-tre volte, o andavano al cinema quelli che non ci vanno mai.

Blue Beetle 1

Al quarto posto lo squalo cafone di “Shark 2” con Jason Statham, 56.464 euro e un totale di 5 milioni di euro esatti. Segue al quinto posto il disastroso “Blue Beetle” della DC Comics e della Warner, 56.205 euro e un totale di 839 mila euro.

Settimo “I peggiori giorni” di Leo&Bruno con 22 mila euro e un totale di 589 mila euro, che dimostra che il cinema italiano è in attesa di giorni migliori. Intanto in America a far le scarpe a “Barbie”, scivolato venerdì al secondo posto con 4 milioni di dollari d’incasso, ci sta pensando l’action tratto dall’omonimo videogioco “Gran Turismo”, diretto da Neil Blomkamp con Archie Ladewke, David Harbour, Orlando Bloom, con 8, 5 milioni di dollari. Da noi uscirà il 20 settembre.

Blue Beetle 2

LA CASA DEI FANTASMI Blue Beetle 3 I PEGGIORI GIORNI 1 I PEGGIORI GIORNI I PEGGIORI GIORNI LA CASA DEI FANTASMI