CIAK, MI GIRA – CHI VINCE A NATALE IN UN PAESE CHE HA BEN POCO DA FESTEGGIARE? OVVIAMENTE “WONKA”, CON TIMOTHÉE CHALAMET, UN ROALD DAHL PIÙ ZUCCHERINO CHE ACIDELLO. IERI ERA PRIMO CON 630 MILA EURO, BEN 81 MILA SPETTATORI IN 552 SALE – UN PO’ PIÙ GIÙ TROVIAMO IL CARTONE ANIMATO DELLA DISNEY “WISH” CON 437 MILA EURO, 61 MILA SPETTATORI IN 470 SALE – TERZO “AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO” COL BISTECCONE JASON MOMOA. IL PRIMO FILM ITALIANO IN CLASSIFICA NON È PIU’ QUELLO DI PAOLA CORTELLESI... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

timothee chalamet in wonka 3

Chi vince a Natale in un paese che ha ben poco da festeggiare? Ovviamente “Wonka” di Paul King con Timothée Chalamet, un Roald Dahl più zuccherino che acidello, completamente reinventato per farne un eroe che dispensa cioccolato, sorrisi, felicità, è il film più amato dal nostro pubblico. Ieri era primo con 630 mila euro, ben 81 mila spettatori in 552 sale per un totale di 5 milioni 112 mila euro. In tutto il mondo ha incassato già 177 milioni di dollari.

timothee chalamet hugh grant wonka

Un po’ più giù troviamo il cartone animato della Disney “Wish” con 437 mila euro, 61 mila spettatori in 470 sale e un totale, in due giorni, di 805 mila euro. “Aquaman e il regno perduto” di James Wan col bisteccone Jason Momoa, sbertucciato da tutti i critici in patria, cafone quanto basta però per assicurare un certo divertimento, è terzo con 382 mila euro, 47 mila spettatori in 334 sale con un totale, in tre giorni, di 883 mila euro.

In America ha esordito ieri con 13, 7 milioni di dollari, in realtà 9,2 più 4 milioni delle anteprime, la metà dell’incasso al suo primo giorno del precedente “Aquaman”. Un disastro per un kolossal del genere e la fine del personaggio quasi sicura.

santocielo

Il primo film italiano in classifica non è più “C’è ancora domani”, ma “Santocielo” di Francesco Amato con Ficarra e Picone, ieri quarto con 242 mila euro, 33 mila spettatori in 546 sale con un totale di 2 milioni di euro. Lo segue “Ferrari” di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz con 183 mila euro, 24 mila spettatori in 419 sale per un totale di 1 milione 577 mila euro. “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi scende quindi al sesto posto con 102 mila euro, 13 mila spettatori in 263 sale per un totalone di 31 milioni 267 mila euro.

Al settimo posto troviamo il commovente “One Life” di James Hawes con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter con 73 mila euro, 10 mila spettatori 199 sale, un totale di 124 mila euro. Il bellissimo “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki, delizia per cinefili di ogni tipo, lo segue con 59 mila euro, 8 mila spettatori in 91 sale, un totale in tre giorni di 123 mila euro.

santocielo 4

Disastro per “Afagio” di Stefano Sollima col trio Servillo-Mastandrea-Favino inseguito dal poliziotto corrotto Adriano Giannini, solo 52 mila euro, 7 mila spettatori in 285 sale per un totale di 608 mila euro. Che non sia stata una grande idea farlo uscire a Natale? “Renaissance. A Film by Beyoncé”, il film concerto della star, è decino con 51 mila euro, 2.938 spetttatori in 75 sale. Buon Natale a tutti.

timothee chalamet in wonka 4 timothee chalamet in wonka 5 santocielo 5 Wish Wish santocielo 2 Wish timothee chalamet in wonka 1