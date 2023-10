8 ott 2023 10:30

CIAK, MI GIRA – COME ERA PREVEDIBILE “L’ESORCISTA – IL CREDENTE”, TARDISSIMO SEQUEL DEL CAPOLAVORO DI WILLIAM FRIEDKIN, IN AMERICA, AL SUO PRIMO GIORNO, HA GUADAGNATO 11 MILIONI DI DOLLARI – DA NOI, CRESCE NELLA GIORNATA DI SABATO E TOCCA I 401.770 EURO PORTANDO AL CINEMA 48 MILA SPETTATORI PER UN TOTALE DI 857 MILA EURO. AL SECONDO POSO TROVIAMO “ASSASSINIO A VENEZIA” DI E CON KENNETH BRANAGH IN VERSIONE BAFFUTA. AL TERZO POSTO SALE L’UNICO CARTONE ANIMATO PER BAMBINI DELLA SETTIMANA, “PAW PATROL: IL SUPER FILM” – VIDEO