CIAK MI GIRA! – È COSÌ, GLI HORROR AMERICANI LE STANNO SONORAMENTE PRENDENDO DAL CINEMA ITALIANO - "C’È ANCORA DOMANI", COMMEDIA TESTACCINA IPER FEMMINISTA DI PAOLA CORTELLESI, ANCHE IERI HA SUPERATO "FIVE NIGHTS AT FREDDY’S" E HA INCASSATO 547 MILA EURO CON 80 MILA SPETTATORI – L’HORROR COI PUPAZZI ASSASSINI È SECONDO CON 495MILA EURO, 61MILA SPETTATORI - POCO PIÙ GIÙ TROVIAMO “COMANDANTE”, CHE INCASSA 159 MILA EURO CON 23 MILA SPETTATORI...

Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 6

E’ così. Gli horror americani le stanno sonoramente prendendo dal cinema italiano. Così “C’è ancora domani”, commedia testaccina in bianco e nero iper femminista di e con Paola Cortellesi che si fa menare dal marito violento Valerio Mastandrea, forte di tre premiuzzi al Rome Film Fest, magari non arriverà a Chiasso, ma anche ieri ha superato “Five Nights at Freddy’s”, l’horror coi pupazzi assassini, e ha incassato 547 mila euro con 80 mila spettatori portando tante ragazze giovani al cinema e è arrivata a un totale di 4 milioni 405 mila euro, sesto incasso stagionale, e primo incasso italiano. Più dei 3,9 milioni di “Io capitano” di Matteo Garrone e più dei 3, 8 milioni di “Me contro te”.

FIVE NIGHTS AT FREDDYS

Lo sfidante, il potente “Five Nights at Freddy’s” è secondo con 495 mila euro, 61 mila spettatori e un totale di 2, 1 milioni. Poco più giù troviamo “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino eroico comandante di sottomarini della X-Mas che rispetta le leggi di mare, si salvano i nemici in mare, ma che magari soffre della competizione con il film della Cortellesi e con l’aria di troppo patriottismo che potrebbe (ho detto potrebbe, ma non è così) sfociare in un’aria da film fascistello. Che non è. Ma è una cosa che almeno al cinema non funziona, lo sapete tutti.

c'e ancora domani 2

“Comandante” incassa così 159 mila euro con 23 mila spettatori e un totale di 886 mila euro. E batte, al quarto posto, il potente “Saw X” che si ferma a 145 mila euro, 18 mila spettatori e un totale di 2, 5 milioni di euro. Ben venga un pubblico italiano che finalmente torna a vedere i film italiani. Anche se sono lontanissimi gli incassi di “Barbie” e di “Oppenheimer” e non c’è ancora un nuovo film evento alla Checco Zalone.

Inoltre, possiamo cantare vittoria, ma andrebbero anche fatti i conti. Cioè quanto costano i film italiani e quanto incassano? Sappiamo bene che gli americani fanno horror a basso costo e incassano cifre mostruose, “Saw X” costa infatti 20 milioni di dollari e ha già incassato globalmente 158 milioni. Non voglio rovinare la festa, ma non credo che “C’è ancora domani” o “Io capitano” costino 4 milioni di euro. Torniamo alla classifica.

FIVE NIGHTS AT FREDDYS

Quinto posto per “Killers of the Flower Moon” di Scorsese con DiCaprio, De Niro e Lily Gladstone, 103 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 4 milioni 60 mila euro. Sesto posto per “Me contro te il film – Vacanze in Transilvania”, bambocciata coi due youtuber siciliani Sofì e Luì con 62 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 3, 8 milioni di euro. “Anatomia di una caduta” di Justine Triet con Sandra Huller, che trionfa nel giro dei film d’autore, è settimo con 31 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 419 mila euro. Tra le prime italiani più sommerse, il curioso “La guerra del Tiburtino III” è al 19° posto con 4 mila euro, 688 spettatori in 19 sale, “X sempre assenti” è 23° con 1.548 euro, 307 spettatori in 1 sala.

comandante di edoardo de angelis 1

Lo stracultissimo “A la recherche”, commedia in francese di Giulio Base, con lo stesso Giulio Base che fa lo sceneggiatore di serie B e scrive assieme a Anne Parillaud il trattamento per la Recherche di Proust da presentare addirittura a Luchino Visconti, è 55° con 229 euro, 41 spettatori e due sale. Imperdibile. Lo sapete.

comandante di edoardo de angelis 11

paola cortellesi c e ancora domani 1 c e ancora domani paola cortellesi paola cortellesi c e ancora domani 3