Marco Giusti per Dagospia

Grande voglia di horror. Anche se non abbiamo un pubblico di ragazzi horror-dipendenti come in America, mi sembra che anche in Italia stiano andando bene solo horror e mystery. Al suo secondo giorno in sala è quindi solidamente primo “L’esorcista – Il credente” di David Gordon Green, piuttosto maltrattato dalla critica americana, con 250 mila euro, 32 mila spettatori in 373 sale e un totale di 454 mila euro.

Al secondo posto sale “Assassinio a Venezia” di e con Kenneth Branagh in versione baffuta, con 104.409 euro, 14 mila spettatori in 308 sale e un totale di 6, 7 milioni di euro. Al terzo posto, ma è praticamente appaiato al film di Branagh, troviamo l’horror australiano “Talk To Me” dei fratelli youtuber Danny e Michael Philippou (sembra che abbiano un miliardo e mezzo di followers in tutto il mondo…) con 104.372 euro, 13.429 spettatori in 255 sale e un totale di 1 milione 129 mila euro.

“Asteroid City” di Wes Anderson con Scarlett Johansson è quarto con 73 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 892 mila euro. Non riesce a diventare né un film per vecchie signore né un film popolare. Troppo snob.

Sale al quinto posto, ma non è un gran salto d'incasso, la commedia in cerca di un pubblico che sembra non esserci più “Volevo un figlio maschio”, targata Medusa, di Neri Parenti con Enrico Brignano, 56.691 euro, 8.481 spettatori in 297 sale per un totale di 84. 333 euro. Supera di poco come incasso, ma non di pubblico, “Io capitano” di Matteo Garrone, targato 01, con 56.572 euro, 9.023 spettatori e un totale di 2, 7 milioni di euro.

Nella top ten di ieri c’è un altro film italiano, “Nata per te” di Fabio Mollo dove un ragazzo gay adotta una bimba down, nono posto con 42 mila euro, 6.414 spettatori e un totale in due giorni di 73 mila euro.

Le cose non vanno così nella vicina Francia, dove ben due film nazionali sono in testa alla classifica in barba a horror e mystery hollywoodiani, cioè "Bernadette", biopic su Bernadette Chirac diretto da Léa Domenach e interpretata da Catherine Deneuve, 55.834 spettatori al primo giorno, e “Règne animal” di Thomas Cailley con Romain Duris e Paul Kircher con 35.982 spettatori.

