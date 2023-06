CIAK, MI GIRA – IL KOLOSSAL “THE FLASH” RISCHIA DI DIVENTARE UN ALTRO FLOP, A LIVELLO DI “BLACK ADAM” E “AQUAMAN” – IN ITALIA PROCEDE LENTAMENTE. IERI HA INCASSATO 316 MILA EURO CON 41 MILA SPETTATORI. AL SECONDO POSTO SPIDER-MAN ACROOS THE SPIDER-VERSE, MOLTO PIÙ INTERESSANTE E RIUSCITO DI “THE FLASH” (E IL PUBBLICO DEI RAGAZZINI LO SA BENE). TERZO POSTO PER IL GIOCATTOLONE “TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Con un esordio in America da 24 milioni di dollari (4.234 sale) “The Flash”, kolossal della DC Comics diretto da Andy Muschietti con Ezra Miller, 200 milioni di dollari di budget, rischia di diventare solo un altro flop, a livello di “Black Adam” e “Aquaman”. E si abbassano anche le previsioni di un primo weekend da 74 milioni di dollari. Non arriverà ai 70.

In Italia “The Flash” procede un po’ lentamente. Ieri ha incassato 316 mila euro con 41 mila spettatori e un totale di 935 mila euro. Vabbé. “Spider-Man Acroos the Spider-Verse” è secondo con 190 mila euro, 24 mila euro e un totale di 5 milioni 50 mila euro. Onestamente è un film molto più interessante e riuscito di “The Flash” e il pubblico dei ragazzini lo sa bene.

Terzo posto per il giocattolone “Transformers – Il risveglio” con 172 mila euro, 22 mila spettatori e un totale di 1, 9 milioni di euro. Quarto posto per “La sirenetta” della Disney con 152 mila euro, 20 mila spettatori e un totale di 11 milioni 96 mila euro. Lo segue, parecchio distanziato, “Fast X” con 38 mila euro, 4,582 spettatori, un totale di 11 milioni 636 mila euro.

Solo sesto, ma a un passo da “Fast X”, il campione italiano “Rapito” di Marco Bellocchio con Paolo Pierobon con 28 mila euro, 4.581 spettatori, solo un in meno di “Fast X”, e un totale di 1,4 milioni di euro. Segue con 21 mila euro il film-concerto “Suga-Road to D-Day”.

Il film che ho visto ieri sera al Caravaggio di Roma, saremo stati una decina di spettatori, il biopic su Emily Bronte “Emily” di Frances O’Connor con Emma Mackey innamorata, romantica, palpitante, è 12° con 13 mila euro, 2.101 spettatori e un totale di 24 mila euro. Niente di eccezionale, ma me lo sono visto. Ottima scelta per le signore di Prati. Precipita al 40° posto con 883 euro il poro “Bassifondi” di Trash Secco, che trovate in pochissime sale italiane, 18, e in orari un po’ assurdi. Buona caccia.

