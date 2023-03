CIAK, MI GIRA – “CREED III” CON MICHAEL B. JORDAN E JONATHAN MAJORS SPACCA DI BRUTTO. INCASSA 22 MILIONI DI DOLLARI IN AMERICA VENERDÌ E DA NOI ARRIVA A 1 MILIONE PRECISO IERI - AL SECONDO POSTO “THE WHALE” DI DARREN ARANOFSKY ARRIVA A 250 MILA EURO, 32 MILA SPETTATORI, UN TOTALE DI 1, 3 MILIONI DI EURO. TERZO È “MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO” CON 201 MILA EURO…

Marco Giusti per Dagospia

“Creed III” con Michael B. Jordan e Jonathan Majors spacca di brutto. Incassa 22 milioni di dollari in America venerdì prendendo da subito il primo posto e da noi arriva a 1 milione preciso ieri, 141 mila spettatori, con un totale di 2,3 milioni in tre giorni di programmazione.

Mette k.o. tutto il resto. Al secondo posto “The Whale” di Darren Aranofsky arriva a 250 mila euro, 32 mila spettatori, un totale di 1, 3 milioni di euro. Terzo è “Mummie – A spasso nel tempo” con 201 mila euro, 30 mila piccoli spettatori, un totale do 1, 1 milioni. “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” è davvero perso nel mondo quantico, visto che arranca al quarto posto con 192 mila euro, 25 mila spettatori, un totale di 5, 4 milioni.

Nella guerra tra film napoletani “Tramite amicizia” di Alessandro Siani supera, seppur di poco, il rivale “Mixed by Erry” del salernitano Sydney Sibilia, 102 mila euro, e un totale di 2, 6, contro 100 mila euro e un totale di 159 mila euro in tre giorni. Purtroppo “Mixed by Erry” non si rivela un successo e malgrado il coraggio di raccontare una storia mai raccontata da nessuno sulla gioventù dei quarantenni di oggi, non riesce a trovare il suo pubblico. Da una parte è poco chiaro che film vai a vedere, da un’altra il film è allegro, divertente, ma alquanto confuso nella ricostruzione della storia di Erry e del suo impero di compilation contraffatte. Tra le altre new entries della settimana, “Empire of Light” di Sam Mendes con Olivia Colman maschera di un vecchio e glorioso cinema nell’Inghilterra razzista thatcheriana, è ottavo con 81 mila euro e un totale di 127 mila euro. Poco. E “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, che in America è secondo dietro a “Creed III” con 4, 1 milioni di dollari, da noi si ferma al nono posto con 71 mila euro e un totale di 139 mila euro.

