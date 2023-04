CIAK, MI GIRA – “JOHN WICK 4” E “DUNGEONS&DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI” SI DIVIDONO GLI SPETTATORI IN QUASI TUTTO IL MONDO. IN ITALIA, IL FILM CON KEANu REEVES PRONTO ALLA PENSIONE, SOLO IERI HA INCASSATO 307MILA EURO, ARRIVANDO A UN TOTALE D 3 MILIONI 763MILA EURO. “D&D” 306MILA MA CON PIÙ SPETTATORI. DICIAMO CHE SIAMO LÌ. AL TERZO POSTO “IL RITORNO DI CASANOVA”. AL QUARTO “QUANDO”, SECONDO FILM DI FICTION DI WALTER VELTRONI TRATTO DALL’OPERA LETTERARIA DI WALTER VELTRONI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

john wick 4

“John Wick 4”, il super-action con Keanu Reeves pronto alla pensione e il fantasy “Dungeons&Dragons – L’onore dei ladri” coi belloni Chris Pine, Michelle Rodriguez e René Jean-Paul si dividono gli spettatori in quasi tutto il mondo.

In America però “Dungeons&Dragons – L’onore dei ladri” vince clamorosamente il weekend con 38, 5 milioni di dollari e, grazie ai mercati internazionali arriva a 71, 5 milioni di dollari. Mica male. “John Wick 4”, alla sua seconda settimana, scende quindi al secondo posto con 28 milioni di dollari, arrivando a un totale americano di 122 e globale di ben 244 milioni di dollari.

dungeons & dragons - l onore dei ladri

In realtà, l’arrivo di “Dungeons&Dragons – L’onore dei ladri” ha bloccato il clamoroso esordio del film e sembra che abbia messo in dubbio anche la possibilità di un “John Wick 5”.

Da noi “John Wick 4” questo weekend arriva a 1 milione 51 mila euro, solo ieri ne aveva incassati 307 mila con 39.299 spettatori, arrivando a un totale di 3 milioni 763 mila euro e a 495 mila spettatori totali.

fabrizio bentivoglio in Il ritorno di Casanova

“Dungeons&Dragons – L’onore dei ladri”, al secondo posto, incassa nel weekend 998 mila euro, ma con gli incassi di mercoledì arriva a 1 milione 115 mila. Solo ieri ha incassato 306 mila euro con 40.265 spettatori, più di John Wick 4… Diciamo che siamo lì.

fabrizio bentivoglio e toni servillo in il ritorno di casanova

Al terzo posto troviamo il campione italiano “Il ritorno di Casanova” di Gabriele Salvatore con Toni Servillo celebre regista in crisi che gira in ciabatte e mutanda per metà film e il suo Casanova vecchio scopatore interpretato da un Fabrizio Bentivoglio che duella nudo col coso di fuori in una scena quasi di culto, ma non incassa più di 345 mila euro. Ieri era terzo con 123 mila euro e 18.650 spettatori. Quasi tutti signori d’età.

valeria solarino neri marcore e walter veltroni sul set di quando

Al quarto posto troviamo “Quando” secondo film di fiction di Walter Veltroni tratto dall’opera letteraria di Walter Veltroni, 256 mila euro. Ieri aveva incassato 89 mila euro, con 13.445 spettatori contro i 13.148 spettatori di “Stranizza d’amuri” di Beppe Fiorello. Anche nel caso di “Quando” gli spettatori non sono certo giovani appassionati di cinema o giovani spettatori che si vogliono divertire. Penso, ahimé, che siano signori borghesi che vanno al cinema attirati proprio dal nome di Walter Veltroni…

Va detto che non dappertutto i kolossal americani stanno funzionando. In Cina, dove ormai i filmoni americani non se li bevono più, e magari fanno bene, “Dungeons&Dragons – L’onore dei ladri” questo weekend è stato un clamoroso flop al botteghino, finendo al quarto posto con soli 5 milioni di dollari, mentre al primo posto troviamo il favoloso anime giapponese “Suzume” di Makoto Shintai con 22, 1 milioni di dollari, che vanta già un totale di 80, 6 milioni in Cina, 30 milioni in Corea del Sud e 105 in Giappone e che esordirà sul mercato americano e europeo il 14 aprile.

STRANIZZA D AMURI

Al secondo posto del weekend cinese troviamo “Hachiko”, la versione cinese della celebre storia giapponese del cane fedele, con 8, 9 milioni, seguito dal cinese “Post Truth” con 6, 4. Magari potrebbero gradire “Quando” di Walter Veltroni. Magari…

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri