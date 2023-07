17 lug 2023 08:27

CIAK, MI GIRA – “MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART ONE” INCASSA A LIVELLO GLOBALE LA BELLEZZA DI 235 MILIONI DI DOLLARI. NON BASTSANO, SE NE COSTA 290. IN ITALIA HA INCASSATO 1,6 MILIONI DI EURO IN CINQUE GIORNI, MA NON RIESCE A PARTIRE DAVVERO. DICIAMO CHE CI SI ASPETTAVA DI PIÙ. MA DICIAMO ANCHE CHE ERA IMPOSSIBILE CHE POTESSE FARE TANTO DI PIÙ UN FILM COSÌ VECCHIOTTO, UN PERSONAGGIO CHE HA ESAURITO OGNI SUO POSSIBILE FASCINO, LA MANCANZA DI OGNI INTERESSE SESSUALE – VIDEO