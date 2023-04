CIAK, MI GIRA – “IL SOL DELL’AVVENIRE” È SOLO TERZO AL BOTTEGHINO, BATTUTO DA “SUPER MARIO BROS” E DA “LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE” – IL NUOVO FILM DI NANNI MORETTI, CON TUTTI I SUOI SPETTATORI FAN SESSANTA-SETTANTENNI SOPRAVVISSUTI AL COVID, AL PD DI LETTA, AI NIPOTINI E AI SABOT, PORTA AL CINEMA 23.668 SPETTATORI IN 448 SALE (PARECCHIE, EH?), CIOÈ SOLO 52 A SALA – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

nanni moretti il sol dell avvenire 4

Ma nessuno usa più i sabot. Perché le tre sceneggiatrici di Moretti non glielo hanno detto? Grandi misteri italiani. Chi va ancora di moda è invece “Super Mario Bros”, che ieri incassa la bellezza di 283 mila euro portando al cinema 39.326 fan, piccoli e grandi, 89 a sala (sono 440) in lacrime per la musichetta del videogioco Nintendo, per un totale italiano di 14 milioni 428 mila euro, cioè quasi 2 milioni di spettatori. In tutto il mondo “Super Mario Bros” arriva a 725 milioni di dollari, cioè più dei “Minions” della stessa Illuminations.

super mario bros il film. 8

Pensavate di trovare il film di Moretti al secondo posto? No. E’ stato battuto da un’altra nostalgia, quella per la serie “Evil Dead – La casa”. Infatti “La casa – Il risveglio del male” di Lee Cronin con Lily Sullivan, Alyssa Sutherland e Morgan Davies, che ha anche ottimi giudizi critici americani, è secondo con 195 mila euro, 26.136 spettatori per 335 sale, 78 a sala, per un totale di 322 mila euro. Ha già portato al cinema 43 mila spettatori in due giorni.

la casa – il risveglio del male 4

E in America, è uscito ieri, vanta una preview di 2, 5 milioni di dollari che lo porterà a un primo weekend da 15-20° milioni di dollari. Anche in questo caso, il culto di Evil Dead è capitanato dai trentenni che vanno al cinema.

“Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti con tutti i suoi spettatori fan sessanta-settantenni sopravvissuti al Covid, al PD di Letta, ai nipotini e ai sabot, che non si trovano più neanche a Prati, incassa ieri 152 mila euro portando al cinema 23.668 spettatori in 448 sale (parecchie, eh?), cioè solo 52 a sala, che piangono per i fatti d’Ungheria del 1956 e per la crisi della sede del PCI del Quarticciolo, e arriva a un totale, in due giorni, di 251 mila euro con quasi 40 mila spettatori. Non sono pochi.

il sol dell'avvenire nanni moretti 3

Ma in realtà ci si aspettava parecchio di più, vista la campagna che è stata fatta sui giornali e in tv e la bellezza di quasi 500 sale. Magari il film di Moretti funzionerà in questo lungo ponte verso il 25 aprile per proseguire fino al 1° maggio, ma temo, a meno che non diventi una bandiera anti-meloniana (ma i giovani lo vedono come un vecchio borghese in ciavatte), che stia spremendo tutto quello che il culto di Moretti possa spremere. Cioè un successo limitato a una certa fascia d’età e di una certa classe sociale. Per dire.

nanni moretti e margherita buy in il sole dell'avvenire

Un film come “Beau ha paura” di Ari Aster con Joaquin Phoenix, che sta uscendo ora in tutto il mondo, e che da noi è stato spostato di una settimana per non dar noia a Moretti, presumo, può avere lo stesso interesse critico, ma ha spettatori molto, molto, molto più giovani. Forte di un budget da superfilm indie di 35 milioni di dollari, è uscito in anteprima in America in quattro sale a Los Angeles incassando 320 mila dollari, una bomba, dicono. Dimostrando così l’altissimo richiamo del film. “Il sol dell’avvenire” arriva a 195 mila euro con quasi 400 sale…

russell crowe in l esorcista del papa

Al quarto posto troviamo “L’esorcista del Papa” di Julius Avery con Russell Crowe esorcista in lambretta con 89 mila euro, 12.489 spettatori e un totale di 1, 5 milioni. In tutto il mondo ha incassato 39 milioni di dollari. Mi sa che ha poca benzina la lambretta dell’esorcista del papa. Meritava farlo fare direttamente a Marco Giallini…

L’orso pippato di “Cocainorso” si ferma invece al quinto posto con 61 mila euro, 8.520 spettatori per un totale di 99 mila euro. Non sta funzionando. Mi ha detto Ciro Ippolito che è un film super splatter per nulla adatto ai bambini con l’orso che taglia la gente in due, stacca capoccia. Mamma mia! Tutto il contrario di quello che credevamo.

russell crowe in l esorcista del papa 9

Tra le nuove uscite notiamo che “Mavka e la foresta incantata" è decimo con 18 mila euro, 3 mila spettatori in 212 sale e il thriller realistico “November – I cinque giorni dopo il Bataclan” di Cedric Jimenez con Jean Dujardin è 15° con 6 mila euro. In tutto questo è uscito il nuovo campione indiano, Kisi Ka Kisi Ki Bhaijaan con Salman Khan. Ha un po’ deluso gli spettatori.

