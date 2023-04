CIAK, MI GIRA – “SUPER MARIO BROS - IL FILM” ARRIVERÀ QUESTO FINE SETTIMANA ALL’INCASSO MOSTRUOSO DI 1 MILIARDO DI DOLLARI IN TUTTO IL MONDO. IN ITALIA IERI ERA PRIMO CON 641 MILA EURO – “IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI CONQUISTA IL SECONDO POSTO CON 339 MILA EURO E UNA MEDIA DI 100 SPETTATORI PER SALA, IL DOPPIO RISPETTO A VENERDÌ. NON SARÀ UN FILM DI ZALONE, MA SI STA MUOVENDO... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

La notizia internazionale è che “Super Mario Bros – Il film” arriverà questo fine settimana all’incasso mostruoso di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. In Italia ieri era primo con 641 mila euro, 84.309 spettatori con 538 sale, cioè 156 a sala,e un totale di 15 milioni di euro.

La notizia italiana è invece che “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti ha scavalcato “La casa – Il risveglio del male” di Lee Cronin è ha incassato ieri, al secondo posto in classifica, 339 mila euro portando al cinema 48.431 spettatori con 466 sale, raddoppiando quindi le presenze a sala, cioè 100 spettatori, con un totale, in tre giorni, di 592 mila euro. Non sarà un film di Zalone, ma si sta muovendo.

Alla fine parlarne, bene o male che sia, gli ha fatto bene e ha scosso il pubblico italiano dal solito torpore e dalle poche aspettative che ha per i film nazionali. Se ne parla, insomma, anche troppo, al punto che anche chi non l’ha visto ormai conosce perfettamente tutte le scene e le battute. E allora che ci vado a fare, direte?

“Il sol dell’avvenire”, a differenza di “Tre piani”, per quanto invecchiato sia il modello, ci riporta ai tempi del Moretti di “Caro diario” e “Aprile”. Questo basta per riportare un po’ di spettatori al cinema. Almeno nelle grandi città. Finora infatti, malgrado le quasi 500 copie, non è un incasso altissimo, anche se dovrebbe funzionare bene fino al 1° maggio.

Finisce al terzo posto, come abbiamo detto, “La casa – Il risveglio del male” di Lee Cronin con Lily Sullivan e Alyssa Sutherland, che vanta ottime critiche internazionali, 319 mila euro, 40.405 spettatori con 339 sale, 119 a sala, per un totale di 642 mila euro. In America, al secondo posto dietro “Super Mario Bros”, ha incassato venerdì 10 milioni di dollari.

Quarto posto per “L’esorcista del Papa” di Julius Avery con Russell Crowe esorcista in lambretta, 159 mila euro, 20.891 spettatori e un totale di 1, 6 milioni di euro. Quinto è “Air – La storia del grande salto” con Ben Affleck e Matt Damon, 118 mila euro, 16 mila spettatori per un totale di 2, 5 milioni. Solo sesto l’orso pippatissimo di “Cocainorso”, ultra splatter, con 110 mila euro, 14.320 spettatori e un totale di 210 mila euro.

Non sale granché il cartone animato “Mavka e la foreste incantata”, 76 mila euro, 11.546 spettatori e un totale di 105 mila euro. “Scordato” finisce all’ottavo posto con 61 mila euro, 9.168 spettatori e un totale di 537 mila euro.

Vi segnalo che il film del momento, in America, è “Deau ha paura” di Ari Aster con Joaquin Phoenix, che uscirà da noi la settimana prossima, uscito in sole 927 sale e pronto a un incasso nel weekend di 2,7 milioni di dollari.

In Cina, e la cosa dovrebbe farci riflettere, sta trionfando al suo secondo giorno d’uscita l’anime giapponese “The First Slam Dunk” di Inoue Takehiko con 18 milioni di dollari alla sua seconda giornata d’uscita con un totale in due giorni di 25 milioni. Avete capito bene. Il film ha già incassato in tutto il mondo 98,7 milioni di dollari.

Al secondo posto ieri il nuovo film con Jackie Chan, settantenne decisamente più in forma di Nanni Moretti, “Ride On”, 1, 3, seguito da “Super Mario Bros” con 1, 3, “Hachiko” con 1, 2 e l’anime “Suzume” con 0,9. Vi ricordo che “Suzume”, che dovrebbe uscire la prossima settimana in Italia ha già incassato in tutto il mondo 107 milioni di dollari.

