CIAK, MI GIRA – “THE FLASH” IN ITALIA IERI ERA PRIMO CON UNA BELLA FLESSIONE, 227 MILA EURO CON 31 MILA SPETTATORI. COSÌ COSÌ, MA ANCHE IL FILM È COSÌ COSÌ – SECONDO POSTO PER IL BEN PIÙ SCATENATO “SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE”, TERZO PER “LA SIRENETTA” DELLA DISNEY – PER TROVARE IL MIO FILM ITALIANO PREFERITO DELLA SETTIMANA, “BASSIFONDI” DI TRASH SECCO, DOVETE ARMARVI DI PAZIENZA… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the flash

Coi suoi 9,7 milioni di dollari nelle preview e un incasso previsto nel weekend americano di 72 milioni di dollari “The Flash” diretto da Andy Muschietti con lo sciagurato Ezra Miller in doppio ruolo (sta rottura dei mondi paralleli…) e una serie infinita di Batman, Ben Affleck, Michael Keaton…, non sarà il disastro di “Shazam” ma neanche un campione di incassi come “Guardiani della Galassia vol. 3” o “Spider-Man Across the Spider-Verse”.

the flash

Probabilmente anche sotto “Ant-Man and Wasp: Quantumania”. Diciamo qualcosina in più invece rispetto a “Aquaman”, che fece 9 milioni di dollari nelle preview. In Italia ieri era primo con una bella flessione, 227 mila euro con 31 mila spettatori e un totale in due giorni di 617 mila euro. Così così, ma anche il film è così così. E ha voti molto bassi sui siti americani.

the flash

Ieri sono andato a vederlo al Barberini alle 15,30 e c’erano sette spettatori. Vi avverto che il biglietto a 3,50 vale solo per i film italiani. L’unica cosa buona è che ero il solo spettatore anziano, col biglietto a 8 euro invece di 10 euro. In Cina, comunque, al suo primo giorno ha incassato 3,82 milioni di dollari lasciando parecchio indietro “Transformers” e il nuovo campione della Pixar, “Elemental”. Si vedrà.

spider man – across the spider 6

Secondo posto per il ben più scatenato “Spider-Man Across the Spider-Verse” con 120 mila euro, 16 mila spettatori e un un totale di 4,8 milioni di euro. Terzo per “La sirenetta” della Disney con 100 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 10, 9 milioni, sta per raggiungere “Fast X”.

Quarto posto per Transformers – Il risveglio” con 99 mila euro, 13 mila spettatori e un totale di 1, 7 milioni. Quinto “Fast X” con 23 mila euro, con 2.976 spettatori e un totale di 11, 5 milioni di euro. Solo sesto “Rapito” di Marco Bellocchio con Paolo Pierobon con 15 mila euro, 2.505 spettatori e un totale di 1, 4 milioni. Settima la commedia francese “Due matrimoni alla volta” con quasi 10 mila euro, 1.326 spettatori e un totale di 706 mila euro.

spider man – across the spider 9

Per cercare il mio film italiano preferito della settimana, credo sia anche l’unica nuova uscita, “Bassifondi” di Trash Secco, ieri al 40° posto con 400 euro di incasso, dovete armarvi di parecchia pazienza. A Roma ha quattro sale e a Milano addirittura una.

