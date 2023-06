CIAK, MI GIRA – “TRANFORMERS – IL RISVEGLIO”, “SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE” E “LA SIRENETTA” DOMINANO TUTTI I MERCATI MONDIALI. IN ITALIA VINCE “TRANSFORMERS” CON 278MILA EURO, MA I TRE FILM SONO ABBASTANZA APPAIATI. DISTANZIATO DAVVERO È “FAST X”, CON 75 MILA EURO, 21 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 11 MILIONI 392 MILA EURO. IL CAMPIONE ITALIANO, “RAPITO” DI MARCO BELLOCCHIO, NAVIGA AL QUINTO POSTO, BEN DISTANZIATO, CON 48 MILA EURO INCASSATI IERI…

Marco Giusti per Dagospia

transformers – il risveglio 7

“Transformers – Il risveglio”, “Spider-Man Across the Spider-Verse” e “La sirenetta” dominano tutti i mercati mondiali o quasi in questa calda settimana di giugno. In America alla sua prima settimana “Transformers – Il risveglio” incassa 60 milioni di dollari che diventano 79 globali, ma “Spider-Man Across the Spider-Verse”, alla sua seconda settimana, lo tallona in America con un weekend da 55, 4 milioni per un totale americano di 225 milioni e globale di 313 milioni di dollari.

la sirenetta

“La sirenetta” è invece staccato, nelle sale americane, con 22, 8 milioni di dollari, un totale però di 228 milioni e un globale di 414 milioni. Da noi, nella giornata di ieri, col cinema a 3, 50 euro per le giornate del “Cinema in festa”, che andranno avanti tutta la settimana, vince “Transformers – Il risveglio” con 278 mila euro, 77 mila spettatori e un totale nella sua prima settimana di 1 milione 134.

spider man – across the spider – verse6

Lo segue a poca distanza “La sirenetta” della Disney in versione afro-live-musical con 250 mila euro, 74 mila spettatori e un totale da 10 milioni 104 mila euro.

Al terzo posto “Spider-Man Across the Spider-Verse” con 250 mila euro, 70 mila spettatori e un totale di 4 milioni 36 mila euro.

rapito di marco bellocchio

Ma a livello settimanale vince invece “Spider-Man Across the Spider-Verse” con 1 milioni 604 mila euro, è secondo “La sirenetta” 1 milione 592 mila euro, è terzo “Transformers” con 1 milione 134 mila euro. Ma i tre film, come vedete, da noi sono abbastanza appaiati. Distanziato davvero è “Fast X” di Louis Leterreier con Vin Diesel con 75 mila euro, 21 mila spettatori e un totale di 11 milioni 392 mila euro. A livello mondiale il suo incasso è di 652 milioni di dollari. Il campione italiano, “Rapito” di Marco Bellocchio con Paolo Pierobon naviga al quinto posto, ben distanziato, con 48 mila euro incassati ieri, 13 mila spettatori e un totale di 1, 3 milioni di euro.

