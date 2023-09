CIAK, MI GIRA! – MENTRE IL FESTIVAL DI VENEZIA STA FINENDO, I CONTI SI FANNO IN SALA. SPOLPATO IL PUBBLICO ESTIVO CON LA DOPPIETTA BARBIE-OPPENHEIMER, NON È FACILE PER I FILM APPENA USCITI DAL FESTIVAL. CON I SUOI 62MILA EURO, “IO CAPITANO” DI MATTEO GARRONE IERI ERA QUINTO, DIETRO A “THE NUN 2”, “OPPENHEIMER”, “THE EQUALIZER 3” E IL TERRIBILE “JEANNE DU BARRY”. NON MALE PER UN’OPERA NON FACILE, SENZA CAST E PARLATA IN LINGUA WOLOF… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

io capitano di matteo garrone

Mentre il Festival di Venezia sta finendo, e stasera verranno consegnati i premi, che vedranno il trionfo di "Poor Things" di Yorgo Lanthimos, ma anche un buon premio per "Io capitano" di Matteo Garrone (regia?), per "Green Border" di Agniezska Holland, e speriamo molto per l'opera prima di Alain Parroni, "Una sterminata domenuca", che molti volevano in concorso al posto di qualche film italiano di troppo, i conti si fanno in sala.

Spolpato il pubblico estivo con la doppietta Barbie - Oppenheimer, il primo a 31 milioni 425 mila euro, il secondo a 21 milioni, non è facile, non lo è mai stato, per i film appena usciti dal Festival. E magari scordiamo quanto sia difficile per un film senza cast con un tema difficile come "Io capitano" di Matteo Garrone, parlato in lingua wolof, farsi largo in sala.

comandante di edoardo de angelis 6

Così i suoi 62 mila euro di oggi, come i 60 mila di ieri, mi si fa notare, non sono affatto male di questi tempi e con un'opera non certo facile. "Io capitano" che giovedì era terzo e ieri quinto, dietro a "The Nun 2", 560 mila euro, "Oppenheimer " a 545 mila, "The Equalizer 3" a 72, il terribile "Jeanne du Barry" a 64, si sta muovendo meglio del previsto e con un premio maggiore stasera potrebbe crescere parecchio nel weekend.

Per vedere "Comandante" di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino dovremo invece aspettare i primi di novembre, mentre per "Adagio" di Stefano Sollima addirittura Natale.

