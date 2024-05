CIAK, MI GIRA – MIAO! “CHALLENGERS” VIENE BEFFATO DAL GATTONE: CON 396 MILA EURO DI INCASSO E 50 MILA SPETTATORI, IL FILM DI GUADAGNINO È SUPERATO DA “GARFIELD, UNA MISSIONE GUSTOSA”, CHE INCASSA 687 MILA EURO GRAZIE A 97 MILA PICCOLI SPETTATORI CHE PREFERISCONO FARSI GRAFFIARE DA GARFIELD CHE DA ZENDAYA – SUPERA “CHALLENGERS”, ANCHE SE DI POCO, PURE L’ACTION-COMEDY “THE FALL GUY”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Miao! Anche se in America “Challengers” di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist, sale incredibilmente nella giornata di martedì del 62, 5% rispetto al giorno primo, cioè di 2, 3 milioni di dollari portando il film, sempre in testa alla classifica, a 18, 9 milioni totali e a 29, 2 globali, in Italia, pur crescendo il 1° maggio, con 396 mila euro di incasso, 50 mila spettatori e un totalone di 2 milioni 242 mila euro, viene beffato in Italia dal gattone Garfield nel primo giorno di programmazione del suo nuovo film in versione animata, “Garfield Una missione gustosa”, diretto da Mark Dinadal, con un incasso di 687 mila euro e la presenza di ben 97 mila piccoli spettatori che preferiscono farsi graffiare da Garfield che da Zendaya.

Con una giornata di festa così brutta e grigia e la pioggia sul concertone del 1° maggio, i bambini non potevano rimanere chiusi in casa e hanno riempito le sale per vedere Garfield. Ci sta.

Supera “Challengers”, anche se di poco, pure l’action-comedy “The Fall Guy” di David Leitch (“Bullet Train”, “Atomic Blonde”) con Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, al suo primo giorno di programmazione, 425 mila euro, 53 mila spettatori e un totale, con le anteprime del 26 aprile, di 524 mila euro.

In America, dove “The Fall Guy” farà il suo esordio venerdì, si parla di un weekend tra i 30 e i 40 milioni di dollari, mentre per “Challengers”, alla sua seconda settimana, si parla di un weekend tra i 7 e i 10 milioni. Ma a cambiare un po’ le previsioni potrebbe essere la crescita esponenziale del film il martedì.

Accadde anche alla commedia “Tutti tranne te” con Sydney Sweeney, che di martedì salì del 27,4 %. “Challengers” sta salendo, noto, anche in Francia, dove da sesto nel weekend è salito al terzo posto ieri dietro “Back to Black” e “Kung Fu Panda 4”. Torniamo alla classifica italiana, che vede al quarto posto “Confidenza” di Daniele Luchetti con Elio Germano, Federica Rosellini e Vittoria Puccini, salito ieri a 204 mila euro, con 28 mila spettatori e un totale di 1, 1 milioni.

Sesto e settimo posto per “Kung Fu Panda4”, 142 mila euro, 19 mila spettatori e “Ghostbusters: Minaccia glaciale”, 124 mila euro, 16 mila spettatori. Settimo “Back to Black”, il biopic di Amy Winehouse diretto da Sam Taylor-Johnson con Marisa Abela, che canta benissimo le canzoni celebri di Amy, 115 mila euro, 14 mila spettatori, un totale di 1, 9 milioni.

Ottavo posto per la commedia abruzzese “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con Albanese & Raffaele con 112 mila euro, 15 mila spettatori, un totale di 6, 7 milioni. Solo nono “Civil War” di Alex Garland con Kirsten Dunst e Wagner Moura, 87 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 1, 5 milioni.

