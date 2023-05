5 mag 2023 09:35

CIAK, MI GIRA – È COSÌ: LA BANDA DI “GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3” SI PRENDERÀ FACILMENTE IL POSTO DI “SUPER MARIO BROS – IL FILM” IN VETTA ALLE CLASSIFICHE. IN ITALIA, AL SUO SECONDO GIORNO, CON TANTO DI NAPOLI CHE VINCE LO SCUDETTO, INCASSA 525 MILA EURO CON 70.640 SPETTATORI PER UN TOTALE, IN DUE GIORNI, DI 1 MILIONE 371 MILA EURO. AL SECONDO POSTO TROVIAMO IL SUPER NANNI DI “IL SOL DELL’AVVENIRE” CON 40 MILA EURO, 6.240 NOSTALGICI SPETTATORI DI PRATI E DINTORNI CHE ANCORA PIANGONO IN SALA E NON HANNO NEANCHE VINTO LO SCUDETTO… - VIDEO