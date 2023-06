CIAK, MI GIRA – “ELEMENTAL”, IL NUOVO CARTONE ANIMATO TARGATO DISNEY/PIXAR CHE VEDE PROTAGONISTI I TRE ELEMENTI TERRA-FUOCO-ACQUA, CONQUISTA AL DEBUTTO IL PRIMO POSTO DEL BOTTEGHINO, CON 291 MILA EURO E 42 MILA SPETTATORI – PARECCHIO DISTANZIATI “THE FLASH” E “SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE” – SOLO SETTIMA LA NUOVA COMMEDIA ITALIANA GROTTESCA MOSTRUOSA/COATTA “UN MATRIMONIO MOSTRUOSO”. AHI, AHI. BEL DISASTRO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

elemental disney pixar 6

“Elemental” diretto da Peter Sohn, il nuovo cartone animato targato Disney/Pixar che vede protagonisti tre elementi, terra-fuoco-acqua, che non dovrebbero andar d’accordo e invece cercano di interagire e volersi bene, già uscito in America con modesti risultati (39 milioni di dollari e toali e 55 globali) rispetto a un budget di 200 milioni di dollari, incassa nel suo primo giorno in sala in Italia 291 mila euro portando al cinema 42 mila spettatori.

Ha detto il regista, Peter Sohn, che è un po’ una metafora dell’immigrazione e della diversità, che lui ben conosce da figlio di coreani in America. Ha critiche buone, ma non entusiasmanti.

elemental disney pixar 4

Lascia però, almeno da noi, “The Flash” a bocca asciutta, parecchio distanziato nella caldissima giornata di ieri, con 107 mila euro, 16 mila spettatori e un totale di 1 milione 577 mila euro. Terzo posto per “Spider-Man Across the Spider-Verse” con 71 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 5 milioni 475 mila euro.

elemental disney pixar 5

Quarto posto per “La sirenetta” in versione afro-live della Disney con 49 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 11 milioni 414 mila euro. Scivola al quinto posto “Transformers – Il risveglio” con 39 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 2 milioni 259 mila euro.

Sesto posto per la new entry “Fidanzata in affitto”, commedia americana di Gene Stupnitsky con Jennifer Lawrence e Andrew Barth Feldman, accolta mediamente bene dalla critica, con 31 mila euro, 4.554 spettatori.

un matrimonio mostruoso 6

Al settimo posto fa il suo esordio un nuovo film italiano, la commedia grottesca mostruosa/coatta “Un matrimonio mostruoso” di Volfango De Blasi con Ilaria Spada, Ricky Memphis, Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Maurizio Mattioli, che agguanta solo 13 mila euro portando al cinema 2.083 spettatori. Ahi, ahi. Bel disastro.

un matrimonio mostruoso 8

Supera però “Rapito” di Marco Bellocchio che scivola al nono posto con 10 mila euro, 1.687 spettatori e un totale di 1, 5 milioni di euro. Nono posto per “Fast X” di Louis Leterrier con Vin Diesel che cerca di evitare che la bomba gigantesca buttata per le strade di Roma da Jason Momoa come una pallina da flipper finisca per far saltare San Pietro, 8 mila euro, 1.199 spettatori e un totale di 11 milioni 708 mila euro.

E decimo per l’ottimo biopic “Emily”, diretto da Frances O’Connor e interpretato dall’intensa Emma Mackay, 5 mila euro, 899 spettatori e un totale di 51 mila euro. Fa caldo, eh? E Bassifondi l’avete visto? Ieri era addirittura 52°.

