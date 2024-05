CIAK, MI GIRA! – “SARÒ CON TE”, INCASSA AL PRIMO GIORNO 435 MILA EURO CON 36 MILA SPETTATORI: CERTO, DOPO UNA STAGIONE COSÌ DISASTROSA, NON SO SE SIA STATA UNA GRANDE IDEA, QUELLA DI DE LAURENTIIS, DI CELEBRARE IN RITARDO LO SCUDETTO DELL’ANNO SCORSO - “CHALLENGERS” SCENDE AL SECONDO POSTO, CON 303 MILA EURO MA PIÙ SPETTATORI, 38 MILA - “THE FALL GUY”: 288 MILA EURO, 36 MILA SPETTATORI...

Marco Giusti per Dagospia

SARO CON TE

Altro che i David. Mentre Madonna nel suo “Celebration Tour” portava a Rio sulla spiaggia di Copacabana due milioni e mezzo di fan per vedere il repertorio di baci lesbici, leccate, sesso anale mimato, ecc, Aurelio De Laurentiis portava ieri sui nostri schermi distribuito dalla Nexo il film-celebration della vittoria del terzo scudetto del Napoli con tanto – ma guarda un po’ - di nostalgia per Spalletti, “Sarò con te”, diretto da Andrea Bosello (ma non doveva girarlo Paolo Sorrentino?) che incassa al primo giorno 435 mila euro con 36 mila spettatori, tutti tifosissimi del Napoli.

CHALLENGERS

Certo, dopo una stagione così disastrosa, non so se sia stata una grande idea questa celebrazione tardiva dello scudetto dell’anno scorso. Ma se porta gente al cinema, ben venga. Il regista ha pure detto che De Laurentiis non è intervenuto sul montaggio… “Sarò con te” supera così “Challengers” di Luca Guadagnino, al secondo posto con 303 mila euro ma più spettatori, 38 mila, con un totale di 2 milioni 853 mila euro, e “The Fall Guy” di David Leitch con Ryan Gosling, Emily Blunt e Hannah Waddington, 288 mila euro, 36 mila spettatori e un totale di 1 milione 33 mila euro.

SARO CON TE

E perfino “Garfiel: una missione gustosa”, 235 mila euro con 33 mila euro e un totale di 1 milione 48 mila euro. Segue al quinto posto “Confidenza” di Daniele Luchetti con Elio germano con 114 mila euro, 16 mila spettatori e un totale di 1, 3 milioni. Vediamo se questo weekend “Garfield” salirà ai primi posti con i bambini in sala o vinceranno i tifosi del Napoli. In America è uscito venerdì “The Fall Guy” di David Leitch, primo film con Ryan Gosling protagonista dopo “Barbie”, per un totale di 7 milioni di dollari che diventano 10, 4 con le anteprime e 18 con gli incassi dei mercati esteri.

CHALLENGERS

Per il film, che ha un budgettino di 130 milioni di dollari (minchia!) ci si aspetta un weekend da 28 milioni, sotto i 30-40 previsti. Non è ancora un flop, ma non è certo un grande incasso per la Universal. Al secondo posto troviamo il piccolo horror “Tarot” che incassa al suo primo giorno in sala 2, 545 milioni con solo 8 milioni di budget. Terzo posto per “Challengers” di Guadagnino, con 2, 521 milioni di dollari con un totale di 24 milioni di dollari che diventano 34 globali. Dovrebbe chiudere il suo secondo weekend americano oltre i 30 milioni totali.

the fall guy the fall guy

saro con te – la festa del napoli 4 saro con te – la festa del napoli 5