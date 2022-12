CIAK, MI GIRA – IL PUBBLICO NON TORNA IN SALA NEMMENO COL CINEMA A 3 EURO, NEMMENO IN UNA GIORNATA SENZA PARTITE. ANNAMO BENE… ALLA FINE FUNZIONA MEGLIO DI TUTTI, NELLA PIÙ COMPLETA INDIFFERENZA, “CREMONINI IMOLA 2022 LIVE” CON 48 MILA EURO. TIENE “IL GATTO CON GLI STIVALI 2” E CROLLA CLAMOROSAMENTE “VICINI DI CASA” CON CLAUDIO BISIO E VITTORIA PUCCINI. BRUTTO SEGNALE PER LA COMMEDIA TRADIZIONALE ITALIANA, CHE NON RIESCE PROPRIO PIÙ NON DICO A SFONDARE, MA ALMENO A TORNARE AI SUOI VECCHI LIVELLI. MAGARI IN QUESTI GIORNI TOCCARE I VICINI DI CASA E I CONDOMINI NON È PROPRIO IL CASO…

Marco Giusti per Dagospia

cremonini imola 2022 live 4

Nemmeno col cinema a 3 euro (almeno nel Lazio), nemmeno in una giornata senza partite, il pubblico torna al cinema. Annamo bene…

Alla fine funziona meglio di tutti, nella più completa indifferenza, ma voglio vedere quando arriverà “Avatar: The Way of Water” di James Cameron come cambierà la musica, il concerto di Cremonini, cioè “Cremonini Imola 2022 Live” con 48 mila euro, 4.806 spettatori in 163 cinema per un totale di 188 mila euro.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

Tiene “Il gatto con gli stivali 2”, 43 mila euro, 8.558 spettatori in 327 sale per un totale di 1,9 milioni di euro e crolla clamorosamente “Vicini di casa” di Paolo Costella con Claudio Bisio e Vittoria Puccini e i vicini scambisti, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni, 19 mila euro, 4.148 spettatori in 317 sale per un totale di 1, 3.

vicini di casa

Brutto segnale per la commedia tradizionale italiana (anche se poi è un remake), che non riesce proprio più non dico a sfondare, ma almeno a tornare ai suoi vecchi livelli.

Magari in questi giorni toccare i vicini di casa e i condomini non è proprio il caso…

anya taylor jor. the menu

L’horror-comedy “The Menu” di Mark Mylod con Ralph Fiennes e Anya Taylor Joy, è quarto con 13 mila euro, 2.629 spettatori in 124 sale per un totale di 1,9 milioni di euro, mentre “Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler è quinto con 11 mila euro, 2.291 spettatori in 146 sale e un totale di 8, 3 milioni di euro.

I primi film diciamo d’arte che troviamo ieri sono “Il corsetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer con la Sissi quarantenne di Vicky Krieps, sesta con 9.854 euro, 1.967 spettatori in 113 sale e un totale di 222 mila euro e “Bones and All” di Luca Guadagnino, settimo con la stessa cifra, più o meno, 9.092 euro, 1.813 spettatori 125 sale e un totale di 1, 2 milioni di euro.

IL CORSETTO DELL IMPERATRICE 8

Anche il resto degli incassi sono piuttosto deprimenti, “Chiara” di Susanna Nicchiarelli è 13° con 4.779 euro, un migliaio di spettatori, “Saint Omer” di Alice Diop, uno dei migliori film dell’anno, 21°, “Diabolik: Ginko all’attacco” dei Manetti è inchiodato a un totale di 1 milione e 200 mila euro. La finisco qui.

