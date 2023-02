CIAK, MI GIRA – QUALCOSA SI MUOVE NEGLI INCASSI DI IERI? NON DIREI, CON 119 MILA SPETTATORI TOTALI. DICIAMO CHE POTREBBE ANDARE ANCHE PEGGIO. TIPO NEVICARE – AL PRIMO POSTO RESTA “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”, SEGUITO DA “TRAMITE AMICIZIA” DI ALESSANDRO SIANI E DA “THE WHALE” DI DARREN ARONOFSKY – CONSIGLIATISSIMO “THE QUIET GIRL”, OPERA PRIMA DI COLM BAIREAD, IERI AL DECIMO POSTO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Qualcosa si muove negli incassi di ieri? Non direi, con 119 mila spettatori totali e un incasso di 797 mila euro. Diciamo che potrebbe andare anche peggio. Tipo nevicare. Intanto ieri si segnala al primo posto “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” di Peyton Reed con Paul Rudd e Evangeline Lilly precipitati nel Mondo Quantico con 221 mila euro, 29 mila spettatori, e un totale di 4 milioni di euro.

Secondo posto al film di Alessandro Siani “Tramite amicizia”, 95 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 1,8 milioni. Terzo, a un soffio, è “The Whale” di Darren Aronofsky, con 89 mila euro, 13 mila spettatori e un totale su due giorni di148 mila euro.

Quarto posto per il cartone animato spagnolo “Mummie – A spasso nel tempo” con 52.960 euro, 8.659 spettatori e un totale di 77 mila euro. Poco sotto è “Non così vicino” di Marc Forster con Tom Hanks con 52.394, 8.218 spettatori e un totale di 631 mila euro. Il documentario di Mario Martone su Massimo Troisi “Laggiù qualcuno mi ama” ha incassato ieri, al sesto posto 41 mila euro con un totale di 110 mila euro.

Settimo “Romantiche” di e con Pilar Fogliati, scritto e supervisionato da Giovanni Veronesi, con 35 mila euro, 5.153 spettatori in 296 sale, che almeno sale come numero di spettatori, 20 a sala. Insomma… L’ottimo horror “The Offering” di Oliver Park con Nick Blood e Emily Wiseman, distribuito dalla nuova società Vertice 360, incassa all’ottavo posto 30 mila euro con un totale di 44 mila euro. Nono posto per “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh con 22 mila euro e un totale di 1, 7 milioni.

Più sotto trovate il bellissimo “The Quiet Girl”, opera prima di Colm Bairead, ritratto di una Irlanda povera e di una bambina problematica solo perché i genitori non hanno tempo e attenzioni per lei che andrà in vacanza da una lontana coppia di parenti e riuscirà a crescere. Da non perdere.

