CIAK MI GIRA – AL QUINTO POSTO PER INCASSI “QUANDO” DIRETTO DA WALTER VELTRONI, TRATTO DA UN’OPERA LETTERARIA (LEGGO I MANIFESTI) DI WALTER VELTRONI CON NERI MARCORÉ CHE SI SVEGLIA DOPO 31 ANNI DI COMA E SCOPRE CHE L’ITALIA È CAMBIATA. CI VOLEVA VELTRONI PER DIRCELO - I DUE KOLOSSAL AMERICANI, IL THILLERONE ACTION “JOHN WICK 4” E IL FANTASY “DUNGEONS&DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI” STACCANO TUTTI GLI ALTRI FILM – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

valeria solarino neri marcore e walter veltroni sul set di quando

Come era facile prevedere i due kolossal americani, il thillerone action “John Wick 4” con Keanu Reeves e il fantasy tratto dal gioco di ruolo della Hasbro “Dungeons&Dragons – L’onore dei ladri” con Chris Pine, Michelle Rodriguez e René Jean-Paul staccano tutti gli altri film, soprattutto italiani, che pensavano di avere qualche chance nel weekend. “John Wick 4” è solidamente primo ieri con altri 219 mila euro, 29 mila spettatori con un totale di 3 milioni 75 mila euro. “Dungeons&Dragons – L’onore dei ladri” lo segue al secondo posto con 196 mila euro, 27 mila spettatori, un totale di 425 mila euro.

locandina del film quando di walter veltroni

Nelle anteprime americane, “Dungeons&Dragons” si è mosso benissimo, visto che ha incassato già 5,6 milioni di dollari e ci si aspetta un primo weekend da 40 milioni di dollari. Un bel po’ staccato troviamo il campione italiano “Il ritorno di Casanova” di Gabriele Salvatores con Toni Servillo che recita mezzo film in mutande e ciavatte e Fabrizio Bentivoglio che fa un Casanova male in arnese che non gli vieta però un duello al fioretto nudo col coso di fuori, 54 mila euro, 8706 spettatori, credo quelli del pomeriggio, un totale in due giorni di 91 mila euro.

valeria solarino e neri marcore in quando

Lo segue il poliziesco all’italiana “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, 38 mila euro, 5.881 spettatori, un buon totale di 2, 7 milioni di euro, che dimostra di essere così, assieme a Servillo, tra i pochi attori italiani in grado di richiamare pubblico. Quinto posto per il veltroniano “Quando” diretto da Walter Veltroni, tratto da un’opera letteraria (leggo i manifesti) di Walter Veltroni con Neri Marcoré che si sveglia dopo 31 anni di coma e scopre che l’Italia è cambiata. Ci voleva Veltroni per dircelo. Fanno 37 mila euro,6 mila spettatori, che si sono mossi proprio per vedere un film di Walter Veltroni, presumo. Sesto posto per “Stranizza d’amuri” di Beppe Fiorello ispirata a un tragico fatto di cronaca accaduto nella Sicilia del 1983. 33 mila euro,5 mila spettatori, un totale di 327 mila euro. Questo è.

dungeons & dragons - l onore dei ladri dungeons & dragons - l onore dei ladri