CIAK, MI GIRA – RIUSCIRÀ IL POTENTE “DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI” A BATTERE L’INCREDIBILE MACCHINA DA ACTION-MOVIE “JOHN WICK 4”? IERI, NEL SUO PRIMO GIORNO DI USCITA, HA FATTO SOLO IL SOLLETICO A KEANU REEVES – OGGI ESCONO ALTRI NUOVI FILM: “IL RITORNO DI CASANOVA” DI GABRIELE SALVATORES, “QUANDO” DI WALTER VELTRONI, TRATTO DAL SUO ROMANZO (CHE NON HO LETTO) E L'HORROR ITALIANO “PANTAFA”… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

Riuscirà il pur potente “Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri”, scritto e diretto da Joanthan M. Goldstein e John Francis Dale con Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé Jean-Page, che vanta anche ottime critiche internazionali (“scemo ma nel modo migliore”, “un tocco di zombie horror qui un pizzico di bestie fantastiche là”) a battere l’incredibile macchina da action-movie “John Wick 4” con Keanu Reeves?

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri

Ieri, nel suo primo giorno di uscita, “Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri”, con tutto il suo epic fun per i nostalgici del gioco di ruolo, ha appena fatto il solletico a “John Wick 4”, 115 mila euro, 16 mila spettatori contro 198 mila euro e 30 mila spettatori del secondo (con un totale di 2, 7 milioni di euro). Vediamo i prossimi giorni, però, perché i ragazzini potrebbero fare la differenza.

pierfrancesco favino l ultima notte d amore 2

Al terzo posto, ormai distanziatissimo, troviamo il poliziesco “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, 34 mila euro, 6 mila spettatori, un buon totale (per questi tempi) di 2,6. Francamente penso che “John Wick 4” ne abbia notevolmente ridotto il potenziale di pubblico. Forse i distributori non ci hanno creduto fino in fondo, o forse non si aspettavano l’esplosione del film di Keanu Reeves anche se, ovvio, non puoi competere con un thriller da 100 milioni di dollari.

ke huy quan everything everywhere all at once

“Everything Everywhere All At Once” dei Daniels con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis è quarto con 33 mila euro, 5.792 spettatori, un totale di 2,2 milioni. “Stranizza d’amuri”, il film di Beppe Fiorello su una tragica storia di cronaca nella Sicilia omofoba del 1983, sale al quinto posto con 27 mila euro, 4.755 spettatori e un totale di 271 mila euro. Supera però “The Whale, sesto con 22 mila euro e un totale di 3,1 milioni di euro. “Shazam! Furia degli dei” è finito all’ottavo posto con 15 mila euro e un totale di 1,4. Neanche fosse una commedia romana…

il ritorno di casanova di gabriele salvatores - locandina

Oggi, però, escono altri nuovi film, anche se non credo che possano dare troppa noia ai due kolossal americani già in sala. “Il ritorno di Casanova” di Gabriele Salvatores con Toni Servillo, Fabrizio Bentivoglio, Sara Serraiocco, Natalino Balasso, che devo dire sembra divertente, con Servillo regista e Bentivoglio vecchio Casanova post-felliniano.

“Quando”, nuovo film di Walter Veltroni tratto dal suo romanzo, che non ho letto, con Neri Marcoré che si sveglia dopo 31 anni di coma (gli era caduta l’asta di una bandiera rossa in testa il giorno dei funerali di Berlinguer) in un’Italia che non può riconoscere più, tra Berlusconi e post PCI. “Machedavero?”. Valeria Solarino fa la suora che lo ha curato quando era in coma e lo accompagna nel suo risveglio.

fabrizio bentivoglio in Il ritorno di Casanova

Ma soprattutto c’è il grosso giovane critico Fabrizio Ciavoni come ragazzo problematico dal mutismo selettivo. Nel cast si va da Elena Di Cioccio a Carlotta Gamba, da Massimiliano Bruno al Mago Forrest, da Stefano Fresi a Gianmarco Tognazzi, da Andrea Salerno a Pierluigi Battista. Ottimo per le ospitate televisive alla 7.

locandina del film quando di walter veltroni

Esce anche l’horror italiano, con mamma e figlia spaventatissime da una strana presenza, “Pantafa” di Emmanuele Scaringi con Kasia Smutniak, Mario Sgueglia e Greta Santi.

valeria solarino e neri marcore in quando valeria solarino neri marcore e walter veltroni sul set di quando neri marcore e olivia corsini in quando neri marcore in quando riprese del film il ritorno di casanova