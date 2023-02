CIAK, MI GIRA – E’ DURATO DAVVERO POCO IL PRIMO POSTO AL BOX OFFICE DI UN FILM COMICO ITALIANO. “ANT MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA” CON MICHAEL DOUGLAS E MICHELLE PFEIFFER TRUCCATA COME ANNA OXA A SANREMO, SI PRENDE UN PRIMO POSTO CHE NON SARÀ COSÌ FACILE RAGGIUNGERE PER I NOSTRI FILM. “TRAMITE AMICIZIA” DI ALESSANDRO SIANI, CON MAX TORTORA E MATILDE GIOLI, PRECIPITA COSÌ AL SECONDO POSTO… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

ant man and the wasp quantumania locandina 1

E’ durato davvero poco il primo posto di un film comico italiano. Al suo esordio “Ant Man and The Wasp: Quantumania” di Peyton Reed con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer truccata come Anna Oxa a Sanremo con i capelli bianchi alla Robertino, con 624 mila euro e 84.592 spettatori si prende un primo posto che non sarà così facile raggiungere per i nostri film. “Tramite amicizia” di Alessandro Siani con Max Tortora e Matilde Gioli precipita così al secondo posto con 107 mila euro, 16.950 spettatori, la metà degli incassi e degli spettatori di ieri, dimostrando che poco si può fare contro i film Marvel come contro i kolossal di James Cameron.

Nemmeno Napoli e la napoletanità riescono a punzecchiare l’uomo-formica e la donna vespa sperduti nel Mondo Quantico. Che palle! Eppure in Francia, dove i film nazionali funzionavano l’anno scorso anche meno bene che da noi, troviamo ben tre film francesi che hanno superato il milione di spettatori in due mesi, “Alibi.com 2”, “Asterix e Obelix Il regno di mezzo” e "Tirailleurs". Magari il film di Siani si riprende…

tramite amicizia alessandro siani max tortora 1

Terzo posto per “Titanic”, 72 mila euro e un totale di 1,1 milioni, un film che il pubblico può vedere anche sulle piattaforme. Quarto per “Magic Mike The Last Dance” di Steven Soderbergh, 38 mila euro e un totale di 446 mila euro. Solo quinto “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh, 35 mila euro e un totale di 1, 4 milioni,seguito da “Tar” con Cate Blanchett con 23 mila euro e un totale di 273 mila euro, a dimostrazione che la corsa all’Oscar interessa, alla fine, ben pochi spettatori.

gli spiriti dell’isola 4

La riedizione di “2001: Odissea nello spazio” si ferma a 22 mila euro, 3.311 spettatori, e un totale di 77 mila euro. “The Son” di Florian Zeller con Hugh Jackman, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins è nono con 11 mila euro, 2134 spettatori e un totale di 189 mila euro. Tra un po’ ci saranno più spettatori sul mio divano che nelle sale. Gatti compresi.

