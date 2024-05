CIAK, MI GIRA! – LE SCIMMIE SAPIENTI E UN PO’ LAZIALI, CON TUTTE QUELLE AQUILE, DEL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE”, POSSONO FESTEGGIARE: IERI IL FILM È SALITO AL PRIMO POSTO IN ITALIA CON 372 MILA EURO DI INCASSO E 46 MILA SPETTATORI - IL MEZZO DOCUMENTARIO / MEZZO CARTONE ANIMATO NAPOLETANISSIMO “IL SEGRETO DI LIBERATO” È TERZO CON 137 MILA EURO, 15 MILA SPETTATORI E UN INCASSO DI 554 MILA EURO. PER IL CINEMA ANIMATO E PER IL CINEMA VIDEOCLIPPARE ITALIANO È UN SUCCESSO... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il regno del pianeta delle scimmie 7

Le scimmie sapienti e un po’ laziali, con tutte quelle aquile e aquilotti, protagoniste di “Il regno del pianeta delle scimmie” di Wes Ball, ennesimo reboot della saga, possono festeggiare. In America, al primo giorno di programmazione venerdì, il loro film ha incassato 22 milioni di dollari (con i 6, 6 delle preview) in oltre 4000 sale e dovrebbe arrivare a un primo weekend da 52-56 milioni. Da noi “Il regno del pianeta delle scimmie”, pur sbertucciato dai film napoletani questa settimana, è salito ieri a 372 mila euro di incasso portando al cinema 46 mila spettatori per un totale di 825 mila euro.

il segreto di liberato 5

L’horror “Tarot - La profezia del male” è secondo con 165 mila euro, 19 mila spettatori e un totale di 338 mila euro. In America ha incassato un milione il primo giorno, venerdì, e dovrebbe arrivare a 3, 2 questo weekend. Il mezzo documentario / mezzo cartone animato napoletanissimo “Il segreto di Liberato” di Francesco Lettieri e il disegnatore Lorenzo Ceccotti, è terzo con 137 mila euro, 15 mila spettatori e un incasso di 554 mila euro. Per il cinema animato e per il cinema videoclippare italiano è un successo.

challengers

Ma, anche se ci interessasse qualcosa, avvisiamo che non viene svelato proprio nessun segreto di Liberato alla fine del film. Quarto posto per “Challengers” di Luca Guadagnino con Zendaya divisa tra Josh O’Connor e Mike Faist con 130 mila euro, 16 mila spettatori e un totale consistente di 3 milioni e 546 mila euro. In America venerdì ha incassato 5 milioni di dollari con 2609 sale e dovrebbe arrivare a 38 milioni totali. L’incasso globale è invece di 58 milioni di dollari. Mezzo disastro per “The Fall Guy” di David Leitch con Ryan Gosling e Emily Blunt. La verità è che non interessa granché a nessuno. Da noi ieri era sceso addirittura al quinto posto con 118 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 1 milione 561 mila euro.

Garfield Una missione gustosa

In America venerdì ha incassato 3, 5 milioni e dovrebbe arrivare questo weekend a 50 milioni. Ne ha incassati in tutto il mondo già 76, ma se costa 120 milioni di dollari capite che non ce la farà mai a riprenderli. Nella nostra classifica troviamo ancora “Garfield: una missione gustosa” sesto con 111 mila euro, 16 mila spettatori e un totale di 1, 5 milioni, “Il gusto delle cose – La passione di Dodin Bouffant”, film di cuochi dell’800 diretto da Tran Ahn Hung con Benoit Magimel e Juliette Binoche, 56 mila euro, 8 mila spettatori e 90 mila euro totali.

federica rosellini ELIO GERMANO CONFIDENZA

Il documentario sullo scudetto dell’anno scorso del Napoli, “Sarò con te” è sceso all’ottavo posto con 52 mila euro, 4 mila spettatori, ma con un totale di 1 milione 229 mila euro. Un successo. Chiudono la classifica italiana “Mothers’ Instinct” con Jessica Chastain e Anne Hathaway con 39 mila euro e un totale di 70 mila euro e “Confidenza” di Daniele Luchetti con 38 mila euro e un totale di 1 milione 537 mila euro, che costerà molto di più del documentario sul Napoli.

