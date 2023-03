CIAK, MI GIRA – SENZA PARTITA IL VENERDÌ SERA: AL BOTTEGHINO STRAVINCE “JOHN WICK 4” CON KEANU REEVES, INCREDIBILE ULTIMO CAPITOLO DELLA SAGA DI KILLER CHE SI AMMAZZANO IN OGNI MODO POSSIBILE RISPETTANDO CERTI CODICI D’ONORE E MODELLI DI COMBATTIMENTO ORIENTALI – AGLI ALTRI FILM IN SALA RIMANE POCO O NIENTE. SECONDO POSTO PER “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE” CON PIEFRANCESCO FAVINO, TERZO PER “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE”... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Senza partita, il venerdì sera “John Wick 4” di Chad Stahelski con Keanu Reeves, incredibile ultimo capitolo della saga di killer che si ammazzano in ogni modo possibile rispettando certi codici d’onore e modelli di combattimento orientali, con un budget monstre da 100 milioni di dollari, spadroneggia già nei 71 mercati internazionali dove è uscito.

30 milioni solo in America al primo giorno, che lo proiettano verso un weekend da più di 70 milioni di dollari. In Francia, malgrado i gol di Mbappé e una Francia-Olanda (4-0) da urlo, raccoglie al primo giorno 76 mila spettatori, superando il nuovo campione nazionale “Sur les chemins noir” di Denis Imbert con Jean Dujardin, 42 mila spettatori. Se l’accomanna facilmente anche tra le sale mezze vuote italiane, e magari avessimo Mbappé, raggiungendo ieri, per la gioia di 01 e del Leone Group, 425 mila euro, 56 mila spettatori e un totale, in due giorni, di 779 mila euro.

In pratica è metà di tutto il cucuzzaro cinematografico di ieri, cioè 928 mila euro. Agli altri film in sala rimane poco e niente. “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Piefrancesco Favino, distribuito dalla Vision, al secondo posto, si ferma con 64.917 euro, 9760 spettatori e un totale di tutto rispetto di 2 milioni 220 mila euro.

Terzo posto, per “Everything Everywhere All At Once” dei Daniels con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis, praticamente appaiato al film italiano con 64.828 euro, 9.425 spettatori e un totale di 1,9 milioni di euro. Quarto "Shazam! Furia degli dei” con Zachary Levi con 59 mila euro, 8.899 spettatori e un totale, disastroso per un film simile, di 1 milione 75 mila euro. Seguono “Creed III” con 45 mila euro, e un totale di 6, 4 milioni, “The Whale” con 41 mila euro e un totale di 2,9 milioni, “Scream VI” con 39 mila euro e un totale di 1,5.

Ottavo posto per il fantasy con youtuber per ragazzini “Il viaggio leggendario” di Alessio Liguori, prodotto dalla Lotus, con 36 mila euro e un totale di 81 mila euro. Nono il tragico racconto di una storia d’amore omosessuale nella Sicilia del 1983 “Stranizza d’amuri”, opera prima di Beppe Fiorello, 28 mila euro, un totale di 54 mila euro, e decimo “Amageddon Time – Il tempo dell’Apocalisse”, opera complessa di James Gray con Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong, presentata Cannes un anno fa, 22 mila euro con un totale di 34 mila euro.

L’ottimo “Delta” di Michele Vannucci con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio, thriller sociale o, se volete, western padano con rumeni bracconieri e italiani che vogliono essere padroni a casa lora, non riesce a superare i 20 mila euro. Peccato.

