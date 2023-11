CIAK, MI GIRA – SENZA L’INGOMBRANTE PESO DI HALLOWEEN, I FILM ITALIANI SI PRENDONO LA SCENA E L’IPERFEMMINILE “C’È ANCORA DOMANI” DI PAOLA CORTELLESI IERI FA IL BOTTO CON 1 MILIONE 170 MILA EURO DI INCASSO E 159 MILA SPETTATORI – NON SOLO. AL SECONDO POSTO TROVIAMO L’IPERMASCHILE “COMANDANTE” CON PIERFRANCESCO FAVINO COMANDANTE DEL SOTTOMARINO CON LA BANDIERA DELLA X MAS E LA SUA SQUADRA DI MARINAI NAPOLETANI CHE IMPARANO DAI BELGI COME FARE LE PATATINE FRITTE... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Senza l’ingombrante peso di Halloween e della prima a sorpresa, durata un solo giorno, di “Five Nights atg Freddy’s”, i film italiani si prendono la scena e l’iperfemminile “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi, nel primo giorno festivo di cattivo tempo, ieri fa il botto con 1 milione 170 mila euro di incasso e 159 mila spettatori per un totale di 3 milioni 496 mila euro.

Non solo. Perché al secondo posto troviamo l’ipermaschile “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino comandante del sottomarino con la bandiera della X Mas e la sua squadra di marinai napoletani che imparano dai marinai belgi come fare le patatine fritte, 459 mila euro con 64 mila spettatori e un totale, in due giorni, di 624 mila euro. Per una volta, non possiamo lamentarci.

Terzo posto per “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese con Di Caprio, De Niro e Lily Gladstone, 376 mila euro, 47 mila spettatori e un totale di 3 milioni 879 euro. Solo quarto l’unico horror rimasto, “Saw X” con 359 mila euro, 43 mila spettatori e un totale di 2 milioni 290 mila euro.

Scivola al quinto posto “Me contro te Il Film – Vacanze in Transilvania” con 334 mila euro, 48 mila spettatori, cioè più di “Killers” e di “Saw X”, ma a prezzo ridotto, con un totale di 3 milioni 682 mila euro.

La new entry per piccolissimi “Trolls 3” della Dreamworks, diretto da Walt Dhorn, è sesto al primo giorno con 319 mila euro e 45 mila spettatori. Cresce ancora “Anatomia di una caduta” di Justine Triet con Sandra Huller, 97 mila euro con 14 mila spettatori e un totale di 370 mila euro. Ieri al Mignon, lo volevo rivedere, allo spettacolo delle 17 non ho trovato posto. Uffa… Scordavo a dicembre, al Moma di New York, megaretrospettiva dedicata a Ennio Morricone con 35 film, molti dei quali restaurati in 35 mm. E da noi?

