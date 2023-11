CIAK, MI GIRA! – SIAMO SEMPRE ALLO STESSO PUNTO. CREDEVO CHE “C’È ANCORA DOMANI” POTESSE CEDERE DI FRONTE ALLA POTENZA DI FUOCO DI “HUNGER GAMES – LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE” E AL SUO PUBBLICO DI RAGAZZETTE. E INVECE IERI, ALLA FACCIA DELLA PARTITA DELLA NAZIONALE, INCASSA ALTRI 718 MILA EURO CON 102 MILA SPETTATORI CONTRO I 407 MILA EURO E 54 MILA SPETTATORI. CERTO, SE NON CI FOSSE STATA LA PARTITA, SAREBBERO STATI INCASSI MAGGIORI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 6

Siamo sempre allo stesso punto. Credevo che “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi, la commedia fenomeno iperfemminista iper-iper-neo-neorealista in bianco e nero, potesse cedere di fronte alla potenza di fuoco del prequel di “Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente” e al suo pubblico di ragazzette. Ieri alle 19 in sala 10 al Lux (Roma, ovvio) era pieno di ragazzette e rari maschi. Unico vecchio io. E invece, forte del doppio o quasi di sale, 602 contro 353, e probabilmente di un maggior richiamo, nella giornata di ieri, sabato, alla faccia della partita della nazionale, incassa altri 718 mila euro con 102 mila spettatori contro i 407 mila euro e 54 mila spettatori.

hunger games la ballata dell’usignolo e del serpente 2

Il totale del film è ormai di 16 milioni di euro (mancano solo 7 euro alla cifra tonda), mentre quello del nuovo “Hunger Games” si ferma a 992 mila euro. Certo, se non ci fosse stata la partita, sarebbero stati incassi maggiori, ma anche Vision e Medusa non si possono lamentare. La media di spettatori per sala sono 169 contro 152. Va detto, però, che magari con sale diverse sarebbe potuto andare parecchio meglio. Terzo posto, ma davvero distanziato, il disastrato “The Marvels” di Nia Da Costa, 109 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 2 milioni 377 mila euro.

thanksgiving

L’horror di Eli Roth “Thanksgiving” è quarto con 68 mila euro, 9 mila spettatori un totale di 109 mila euro. “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino comandante eroico di un sommergibile italiano in guerra è quinto con 54 mila euro, 8 mila spettatori un totale di quasi 3 milioni di spettatori. Il nuovo film di Ken Loach, “The Old Oak”, lo vedo lo vedo, è sesto con 51 mila euro e un totale di 108 mila euro. Seguono “Trolls 3” con 46 mila euro e un totale di 1,3 milioni, “Five Nights at Freddy’s” con 45 mila euro e un totale di 5 milioni.

mimi il principe delle tenebre 7

“Dream Scenario” di Kristoffer Borgli con Nicolas Cage come professore sfigato e noioso che entra misteriosamente nei sogni della gente è nono con 19 mila euro, 2.952 spettatori in 170 sale con un totale di 33 mila euro. “Killers of the Flower Moon” di Scorsese con Di Caprio e De Niro è decimo con 16 mila euro e un totale di 5 milioni, “Anatomia di una caduta” di Justine Triet con Sandra Huller è undicesimo con 13 mila euro di incasso e un totale di 820 mila euro. L’horror napoletano col pizzaiolo dai piedi deformi che si crede Dracula, “Mimì Il principe delle tenebre” di Brando De Sica con Domenico Cuomo e Sara Ciocca, è 22° con 1.979 euro, 287 spettatori con 53 sale.

