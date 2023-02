CIAK, MI GIRA! – AL SUO PRIMO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE, IL FILM-CONCERTO DEL GRUPPO COREANO BTS È SUBITO PRIMO AL BOX OFFICE, ANCHE SE CON SOLE 119 MILA EURO E 6.801 SPETTATORI. IO NON SAPEVO NEMMENO CHI FOSSERO QUESTI BTS, MA BEN VENGANO SE PORTANO I RAGAZZETTI AL CINEMA – I CUGINI FRANCESI PUNTANO LA LORO RIVINCITA NAZIONALE SUL NUOVO FILM DI ASTERIX E OBELIX, CHE ESCE OGGI ANCHE IN ITALIA. L’IDEA DEL KOLOSSAL NAZIONALE POTREBBE ESSERE SEGUITO DAL NOSTRO GENNY SANGIULIANO… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

BTS Yet To Come in Cinemas

Al suo primo giorno di programmazione, di un totale di cinque, il film-concerto del gruppo coreano BTS, cioè “BTS: Yet To Come in Cinemas”, diretto da Oh Yoon-dong, è subito primo anche se con sole 119 mila euro e 6.801 spettatori che non aspettavano altro che di vedere i loro idoli, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook che si esibiscono in quel di Busan cantando "Dynamite”, "Butter", "IDOL”, Run BTS”, i loro pezzi di maggiore successo.

BTS Yet To Come in Cinemas

Veramente io non sapevo nemmeno chi fossero questi BTS, ma ben vengano se portano i ragazzetti al cinema. Tutti gli altri film scivolano giù nell’inferno delle sale vuote o semivuote.

“Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese con Toni Servillo che fa il tassinaro motivatore di aspiranti suicidi precipita così al secondo posto con 83 mila euro, anche se con 15 mila presenze (si vede che i biglietti per i fan dei BTS costavano di più), e un totale di 1 milione 88 mila euro. E’ la vita. “Avatar: La via dell’acqua” è terzo con 62 mila euro, 7.410 spettatori e un totale di 43 milioni di euro, “Me contro Te Il Film – Missione giungla” è quarto con 61.780 euro, 11 mila spettatori e un totale di 4 milioni di euro.

Il primo giorno della mia vita

“Babylon” di Damien Chazelle è quinto con 60. 487 euro, 10 mila spettatori e un totale di 1, 8 milioni di euro. “The Plane” con Gerard Butler è sesto con 44 mila euro, 7.513 spettatori e un totale di 857 mila euro.

Con l’idea di pensare alla situazione drammatica del cinema di casa nostra, i cugini francesi puntano tutta la loro rivincita nazionale sul nuovo film di Asterix e Obelix, che esce oggi anche in Italia. Visto che nel 2022 non c’era un film francese tra i primi dieci incassi, mi sembra interessante il fatto che vedano come riscatto “Asterix e Obelix – Il regno di mezzo”.

il primo giorno della mia vita 44

Leggo che in un recente libro, la Franceschini francese, Roselyne Bachelot, già ministro della cultura dal 2020 al 2022, scrive che "Sovvenzioni dirette, anticipi sugli incassi, esenzioni fiscali... hanno creato un'industria protetta che non solo non si preoccupa molto dei gusti del pubblico, ma esprime persino disprezzo per i film 'mainstream' e redditizi". Ne sappiamo qualcosa anche noi di questa situazione protetta che non ha prodotto i risultati sperati.

MARGOT ROBBIE - BABYLON

In Francia, così, si è pensato di puntare tutto su kolossal nazionali, con eroi nazionali. Come, appunto, il nuovo Asterix, al quale seguiranno una nuova versione de “I tre moschettieri”, un nuovo “Il conte di Montecristo” e pure un biopic su Charles De Gaulle. Ma siamo proprio sicuri che siano film così esportabili all’estero. Sembra che Asterix, pur girato in Cina, non ha trovato ancora un distributore lì. E che in America sta per finire su Netflix. Da noi, esce oggi assieme a grossi film da Festival provenienti da Cannes e Venezia.

zlatan ibrahimovic asterix e obelix il regno di mezzo 2

L’idea del kolossal nazionale, però, potrebbe essere seguito dal nostro Genny Sangiuliano. Ma quali sono i nostri Asterix e Obelix? Cino e Franco? Sussi e Biribissi? Donzelli e Del Mastro? Al biopic sul grande personaggio storico, però, ci abbiamo già pensato, visto che si sta girando il kolossal “M” diretto da Joe Wright dalla saga di Antonio Scurati. Il Duce, da noi, funziona sempre.

