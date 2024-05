CIAK, MI GIRA! - NEANCHE L'ARRIVO DI NUOVI FILM HA SMOSSO IL PUBBLICO ITALIANO DAL SUO TORPORE. MAGGIO SEGNA -40% RISPETTO A UN ANNO FA. L'ANIME "HAIKYU!! BATTAGLIA ALL'ULTIMO RIFIUTO", E' PRIMO ALL'ESORDIO CON 108 MILA EURO - LO SEGUE IL TERRIBILE FILM DI ESORCISTI E INDEMONIATI CON RUSSELL CROWE, "L'ESORCISMO", CON 60.311, CONTRO I 60.084 DI "FURIOSA. A MAX SAGA". DISASTRO ANCHE PER "ME CONTRO TE. IL FILM. OPERAZIONE SPIE", 36 MILA EURO. CHE PEZZA. MA CHE INCASSI SONO? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

haikyu!! battaglia all'ultimo rifiuto

Neanche l'arrivo di nuovi film ha smosso il pubblico italiano dal suo torpore. Maggio segna -40% rispetto al maggio di un anno fa. Si muove, ma neanche tanto, solo l'anime "Haikyu!! Battaglia all'ultimo rufiuto" di Susume Mitsonaka, primo ieri al suo esordio con 108 mila euro e 13 mila spettatori.

russell crowe in l'esorcismo ultimo atto

Lo segue il terribile film di esorcisti e indemoniati con Russell Crowe, "L'esorcismo" scritto e diretto da M.A.Fortin e Jishua John Miller, figlio di Jason Miller, protagonista del vecchio Esorcista, girato nel 2019 e mai uscito fino adesso.con 60 311 contro i 60 084 di "Furiosa. A Max Saga" di George Miller con Anya Taylor Joy. Disastro anche per il nuovo film della coppia di influencer siciliani, i Me contro te, "Me contro te. Il film. Operazione spie", 36 mila euro. Che pezza.

luca barbareschi the penitent a rational man

Ancora peggio la prima parte della serie TV "L'arte della gioia" diretta da Valeria Golino tratta dal romanzo di Goliarda Sapienza con Tecla Insolia e Jasmine Trinca. Seguirà giugno la seconda parte. Funzionerà meglio in tv. Tra le New entrino della settimana noto che il teatralissimo "The Penitent" di e con Luca Barbareschi tratto da un testo di David Mamet rivisto dallo stesso regista con pistolotti inutili anti cancel culture, è nono con 9.238 euro. Meno di Ennio Doris" il biopic del bancario "buono" amico di Berlusconi con Massimo Ghini protagonista ottavo con 9990. "Eileen" va anche peggio, decimo con 8130 euro. Ma che incassi sono?

