Marco Giusti per Dagospia

Niente da fare. Neanche a Pasquetta “Super Mario Bros – Il film”, il cartone animato della Illuminations tratto dal videogioco della Nintendo coi due fratelli italo-americani Mario e Luigi idraulici sembra interessare meno gli spettatori. E anche ieri si segnala quindi un primo posto con 1 milione 262 mila euro di incasso, 167 mila spettatori per un totale di 8 milioni 264 mila euro.

Fino a oggi il film è stato visto da 1 milione 126 mila spettatori italiani. Più o meno la stessa cifra ritroviamo in Francia, 1 milione 350 mila spettatori in cinque giorni. In tutto il mondo ha ormai raggiunto un totale di 375 milioni di dollari. Di questi ben 204 milioni solo in America. Il solo avversario possibile per “Super Mario Bros – Il film” sembra essere l’anime giapponese di Makoto Shintai “Suzume”, già in concorso a Berlino, che in Cina ha stracciato il cartone americano, e è già arrivato a un totale di 256 milioni di dollari tra Giappone e Cina.

Solo in Cina ha incassato 116 milioni (!). “Suzume” sta per arrivare anche in Europa il 14 aprile, Francia, Spagna, UK. Da noi arriverà però, distribuito dalla Sony, il 27 aprile, ma da oggi è disponibile il manga. “Suzume” è già il quarto anime di maggior successo della storia del cinema. Makoto Shintai ha già presentato le anteprime del suo film tra Los Angeles e Londra. Prepariamoci.

Al secondo posto nella classifica italiana troviamo “Air – La storia del grande salto” di Ben Affleck con Affleck e Matt Damon, i Boston Bros, con 232 mila euro, 32 mila spettatori e un totale di 1 milione 305 mila euro. Lo seguono “John Wick 4” con 135 mila euro, 16.659 spettatori e un totale di 4, 7 milioni di euro, “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri” con 125 mila euro, 16.209 spettatori, un totale di 2 milioni di euro. Quinto “I tre moschettieri – D’Artagnan” di Martin Bourboulon con François Civil, Eva Green, Vincent Cassel, 92 mila euro, 13 mila spettatori e un totale di 390 mila euro.

Come nei giorni scorsi dal sesto al decimo posto arrivano i film italiani, che hanno davvero poco interessato gli spettatori in questi giorni di Pasqua. Da “Mia” di Ivano De Matteo, 72 mila euro, 10 mila spettatori, un totale di 304 mila, a “Il ritorno di Casanova” di Gabriele Salvatores con Toni Servillo, 41 mila euro, 6 mila spettatori, un totale di 618 mila euro. “Quando”, opera seconda di Walter Veltroni tratta dall’opera letteraria di Walter Veltroni è nono con 37 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 452 mila euro.

Perché la nostra industria cinematografica sia caduta così in basso, non riuscendo a imporre in sala nessun film a Pasqua in grado di interessare davvero ai nostri spettatori rimane un mistero. Eppure ci sono stati segnali di interesse nei mesi passati…

