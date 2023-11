CIAK, MI GIRA - NIENTE DA FARE. “C’È ANCORA DOMANI” DI E CON PAOLA CORTELLESI FUNZIONA ANCHE DI LUNEDÌ. IERI HA INCASSATO 334 MILA EURO CON 52 MILA SPETTATORI E ARRIVA A UN TOTALE DI 7 MILIONI 376 - L’HORROR COI PUPAZZONI “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S” SI DEVE ACCONTENTARE DEL SECONDO POSTO CON 105 MILA EURO CON 14 MILA SPETTATORI - IL DOCUMENTARIO MIO E DI DAGO, "ROMA SANTA E DANNATA" DIRETTO DA DANIELE CIPRÌ, È 18° CON 3.805 EURO, 461 SPETTATORI IN 13 SALE, CIOÈ 35 SPETTATORI A SALA. E’ COSÌ… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Niente da fare. “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi funziona anche di lunedì. Incassa infatti ieri 334 mila euro con 52 mila spettatori e arriva a un totale di 7 milioni 376. L’horror coi pupazzoni “Five Nights at Freddy’s” si deve accontentare del secondo posto con 105 mila euro con 14 mila spettatori e un totale di 3 milioni 753 mila euro. Terzo posto per il documentario di Riccardo Milani “Io, noi e Gaber”, al primo giorno di programmazione con 101 mila euro, 13 mila spettatori in 200 sale, 65 a sala.

Quarto posto per “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino con 71 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 1 milione 780 mila euro. Al quinto posto troviamo l’horror “Saw X” con 50 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 3 milioni precisi. “Killers of the Flower Moon” di Scorsese scivola al sesto posto con 38 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 4 milioni 527 mila euro. “Me contro te Il film – Vacanze in Transilvania” coi due youtuber siciliani Sofì e Luì è settimo con 16 mila euro, 2 mila spettatori e un totale di 4 milioni 233 mila euro.

Tra le riedizioni “Il grande Lebowski" dei fratelli Coen batte di un soffio “Hunger Games”, cioè 15.838 euro contro 15.747. Nella guerra dei documentari troviamo al decimo posto “Callas, Parigi” della Nexo con 14 mila euro e 1.687 spettatori. “Enigma Rol” di Anselma Dell’Olio è 14° con 9.197 euro, 1.097 spettatori in 9 sale, cioè 121 spettatori a sala. Sarà sicuramente stato un trionfo a Torino, dove Rol abitava e operava. “Posso entrare? An Ode to Naples” di Trudie Styler è 16° con 5.965 euro, 775 spettatori in 45 sale, cioè 19 spettatori a sala. Il documentario mio e di Dago, diretto da Daniele Ciprì, è 18° con 3.805 euro, 461 spettatori in 13 sale, cioè 35 spettatori a sala. E’ così.

