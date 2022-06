CIAK, MI GIRA - NIENTE DA FARE. PUR SE DI POCHISSIMO, "ELVIS" DI BAZ LUHRMANN LE PRENDE IN AMERICA DA "TOP GUN MAVERICK", GIÀ ARRIVATO ALLA SUA QUINTA SETTIMANA. PER TOM CRUISE, CHE BATTE IL RIVALE DI SEMPRE TOM HANKS, È UN TRIONFO INSPERATO E ASSOLUTO – IN ITALIA “ELVIS” VINCE SU “LIGHTYEAR” DELLA PIXAR. DIRETE, MA I FILM ITALIANI DOVE SONO? NON ABBIAMO NEANCHE UNA VITA DI AL BANO PRODOTTA DALLA APULIA FILM COMMISSION, UN MEROLA DIRETTO DA MARTONE CON FAVINO CON LA PANCIA FINTA E SERVILLO COL PARRUCCHINO BIANCO CHE FA CIRO IPPOLITO? - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

austin butler elvis

Niente da fare. Pur se di pochissimo, 176 mila dollari, "Elvis" di Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks le prende alla sua prima settimana di uscita in America da "Top Gun Maverick" di Joseph Kosinski con Tom Cruise già arrivato alla sua quinta settimana.

30, 5 milioni di incasso per entrambi i film, ma "Top Gun Maverick" vola più in alto con quei 176 mila dollari. Non solo. Perché supera negli incassi globali con 1 miliardo e 6 milioni di dollari anche "Doctor Strange 2" fermo a 947 milioni di dollari.

tom hanks in elvis

Per Tom Cruise, che batte così il suo rivale di sempre Tom Hanks, più abituato a grandi incassi, è un trionfo insperato e assoluto. Complice la guerra e la voglia di sparare degli americani? Probabile. Magari è anche il capolavoro di una ricostruzione vintage per un pubblico più giovane che ha funzionato. E un po' tutti i film in classifica vanno in quella direzione. Cioè rilettura di classici per un pubblico di oggi.

Diciamo però che "Elvis" non è andato male, anche se è stato molto soffocato dalla concorrenza agguerrita un po' ovunque. E nessuno si sarebbe aspettato da "Top Gun Maverick" un funzionamento così duraturo.

tom cruise top gun maverick

Da noi "Elvis" ha vinto la sua prima settimana con 718 mila euro, che diventano 878 con gli incassi di giovedì. Secondo è "Lightyear" della Pixar con 427 mila per un totale di 1,6. Terzo "Top Gun Maverick" con 384 mila euro per un totale di 10, 1 milioni.

Quarto "Jurassic World Il Dominio" con 362 mila euro per un totale di 6,8 e quinto l'horror della Blumhouse "Black Phone" di Scott Derrickson con 229 mila euro. Unico film originale anche se interamente ambientato nel 1978 e girato come un film del 1978. Segno che è un altro film vintage, anche se non è un sequel o un reboot.

Direte, ma i film italiani dove sono? Non abbiamo neanche una vita di Al Bano prodotta dalla Apulia Film Commission, un Merola diretto da Martone con Favino con la pancia finta che fa Merola e Servillo col parrucchino bianco che fa Ciro Ippolito?

lightyear

Le uniche notizie di spettacolo oggi sono la morte di Dudu' La Capria a 99 anni, e i 70 anni di Ghezzi. In America dietro i 30, 5 milioni di dollari di "Top Gun Maverick" e "Elvis" troviamo "Jurassic World Il Dominio" con 26,4 milioni per un totale americano di 302 milioni e globale di 746 che gli vale il quarto posto nella classifica internazionale. Malgrado le pessime critiche sta andando più che bene.

black phone

Quarto posto iN America per "Black Phone" di Scott Derrickson con 23 milioni di dollari per un totale globale di 35. Non solo è molto piaciuto ai critici ma è primo in classifica questo weekend in Messico, 3,4 milioni, e in Francia, 812 mila dollari. Mi sa che va visto.

Delude invece "Lightyear", prequel che nessuno aveva chiesto di "Toy Story", 17 milioni di dollari in America per un totale di 88 milioni che diventano 152 globali. 14o posto nella classifica internazionale. Per la Pixar non è accettabile. In Cina ha vinto questo weekebd "Jurassic World Il Dominio" con 12 milioni di dollari, mentre "Top Gun Maverick" è primo in Giappone con 4,7 milioni, e in UK con 4,3. E la guerra non è ancora finita.

lightyear. TOP GUN: MAVERICK TOM CRUISE JURASSIC WORLD - IL DOMINIO jeff goldblum, sam neill laura dern jurassic world il dominio ethan hawke black phone