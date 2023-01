CIAK, MI GIRA - NON È ANCORA COMINCIATO SANREMO E GIÀ IL PUBBLICO HA SMESSO DI ANDARE AL CINEMA. UN DISASTRO. E NESSUNO CANTA - "ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA” È PRIMO CON SOLI 70 MILA EURO, “BABYLON” AL SECONDO POSTO CON 65 MILA EURO, TERZO POSTO PER "THE PLANE", 61 MILA EURO - IN TUTTO QUESTO SEGNATEVI DI ANDARE A VEDERE LA DIVERTENTE COMMEDIA A QUATTRO ATTORI, TUTTI BRAVISSIMI, “L’INNOCENTE” DI LOUIS GARREL… - VIDEO

film babylon 3

Marco Giusti per Dagospia

Non è ancora cominciato Sanremo e già il pubblico ha smesso di andare al cinema. La giornata di ieri segna un totale di incassi di 502 mila euro. Un disastro. E nessuno canta. “Me contro te Il film – Missione giungla” è primo con soli 70 mila euro, 11 mila spettatori, e un totale di 2, 8 milioni di euro. “Babylon” di Damien Chazelle con Margot Robbie e Brad Pitt arriva al secondo posto ma con 65 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 1, 1 milioni.

the plane

In Francia, dove amano di più la storia del cinema, ma anche le orgette degli anni ’20, le canzoncine lesbo e il jazz, vedo che ieri era al primo posto in classifica superando per la prima volta “Avatar”, che era in testa da sette settimane. Era ora. Terzo posto per il box italiano per “The Plane” con Gerard Butler, avventuroso con aereo in picchiata nella giungla, 61 mila euro, 9 mila spettatori e un totale di 118 mila euro in due giorni.

Il primo giorno della mia vita

“Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese con un cast tutto di star italiane, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margehrita Buy, Sara Serraiocco, fa il suo esordio ieri con un modestissimo 54 mila euro, richiamando solo 8.862 spettatori in sala. Paga evidentemente l’atmosfera cupa e triste del trailer e una storia, con un gruppo di aspiranti suicidi, che forse non è così accattivante per il pubblico italiano. Vediamo quanto crescerà i prossimi giorni. Scivola al quinto posto il potente “Avatar: la via dell’acqua”, solo 53 mila euro pur col suo incassone di 42 milioni 469 mila euro. Solo in America seguita a non cedere la poltrona del primo posto.

l innocente di louis garrel 3

In tutto questo segnatevi di andare a vedere la divertente commedia a quattro attori, tutti bravissimi, “L’innocente” di Louis Garrel, che ha avuto la bellezza di 11 nominations ai Césars, gli Oscar francesi. Intanto continuano le polemiche in America sulle nominations agli Oscar. Il “Los Angeles Times” dedica un articolo alle registe nere che sono state escluse dagli Oscar.

To Leslie

Sembra inoltre che Andrea Riseborough, nominata agli oscar come migliore attrice protagonista per il suo film “To Leslie”, potrebbe essere cancellata dalla cinquina perché impegnata contemporaneamente nella campagna dell’Organic Grassroots. Cosa che l’Academy non accetterebbe, perché le ha dato un vantaggio rispetto a altre candidate. Questo aprirebbe spazio quindi a altre attrici…

