Marco Giusti per Dagospia

Non è ancora iniziato Sanremo e già gli incassi sono modestissimi. Nella giornata di ieri, lunedì, è ancora primo “Poor Things – Povere creature!” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone con 167 mila euro, 25 mila spettatori e un totale di 4 milioni 880 mila euro. Diciamo che quello di “Poor Things” è un successo inaspettato, ma è di certo ancor più inaspettato il successo della commedia sentimentale coi protagonisti che dicono di odiarsi “Tutti tranne te” con Glen Powell e Sydney Sweeney, ieri secondo con 152 mila euro, 21 mila spettatori e un totale di 3 milioni 880 mila euro.

Un film che avremmo pensato più adatto allo streaming e che invece ci riporta incredibilmente al cinema. Come facevamo prima della pandemia. Leggo che invece un’altra commedia con Glen Powell, il divertentissimo “Hitman” di Richard Linklater visto a Venezia lo scorso settembre, previsto per un’uscita in sala a giugno, è finito invece nel magazzino di Netflix. Più che probabile che “Hitman” sarebbe andato benissimo in sala, dopo il successo di “Tutti tranne te”. E su Netflix sarà uno dei tanti titoli che scorriamo rapidamente per poi finire su un thriller svedese.

In un periodo così povero di nuovi film, a causa anche del lungo sciopero degli attori, questa guerra tra la sala e lo streaming aggiunge grande confusione a una situazione che ormai non capiamo più. Dove film d’arte come “Perfect Days” e “Poor Things” dominano il mercato ri-definendo le sale come cinema d’elite, e dove il funzionamento di un film di genere basso, il comico-sentimentale, in qualche modo disturba il nuovo ordine del cinema in sala. Tutto da rivedere. Lo avevamo capito anche dal funzionamento del cinema comico più o meno basso dopo Natale. Il pubblico ha voglia di leggerezza se non proprio di stupidaggini. Vanno bene i due fidanzati scontrosi che si mettono un dito nel culo dell’altra.

Vanno bene “I soliti idioti 3” con Ruggero e Gianluca che abitano a Milano nello “stronzo orizzontale”, ieri terzo con 51 mila euro, un totale di 3, 2 milioni. Non ci stupiamo più di tanto di “Perfect Days” di Wim Wenders ieri quarto con 39 mila euro e un totale di 4, 3 milioni. Ma perché non va bene “Argylle”, kolossal spionistico demenziale da 200 milioni di dollari, che ha floppato in tutto il mondo e da noi naviga al quinto posto con 28 mila euro e un incasso miserabile, 451 mila euro?

Ieri, cercando di capire cosa avrebbe potuto incassare un buon film italiano in uscita a San Valentino, mi rendevo conto che è vero che il pubblico è tornato al cinema e che vede anche i film italiani, ma non sappiamo davvero cosa sta seguendo. Se si devono catturare gli spettatori anziani dell’Eden che hanno portato al successo “Perfect Days” o gli spettatori più giovani de “I soliti idioti” e “Tutti tranne te”. E quanto conta il pubblico femminile sempre più agguerrito? Intanto “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, ieri nono con 15 mila euro di incasso, è arrivato a un totale di 36 milioni di euro, ma soprattutto a una tenuta di ben quattro mesi in classifica nei primi dieci posti.

