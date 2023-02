CIAK, MI GIRA - NON C’È PROPRIO GUERRA. IL KOLOSSAL MARVEL DA 200 MILIONI DI DOLLARI “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA” STRAVINCE NELLA GIORNATA DI IERI CON 481 MILA EURO E UN TOTALE DI 1 MILIONE 429 MILIONI DI EURO. ERA IL MINIMO, PERÒ, CON QUEL BUDGET. AL PORO ALESSANDRO SIANI COL SUO FILM “TRAMITE AMICIZIA” NON RESTA COSÌ CHE IL SECONDO POSTO GRAZIE APPUNTO AGLI AMICI PIÙ CHE ALLE SALE, 121 MILA EURO CON 18.339 SPETTATORI, MENO DI UN TERZO DI QUELLI DI ANT MAN… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Non c’è proprio guerra. Il kolossal Marvel da 200 milioni di dollari “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” di Peyton Reed con l’uomo formica Paul Rudd e la donna vespa Evangeline Lilly che cercano di fermare le mire del pur simpatico megacattivo, Kang il Conquistatore di Jonathan Majors, stravince nella giornata di ieri, venerdì, con 481 mila euro, 64.770 e un totale di tre giorni di 1 milione 429 milioni di euro. Era il minimo, però, con quel budget.

E oggi, con critiche piuttosto negative e molti fan incazzati perché sono scomparsi dei personaggi e Cassie è interpretata da una nuova attrice, Kathryn Newton, esce in America e in tutto il mondo. Vedo che esce anche con lo Screen X, cioè schermo triplo come il vecchio Cinerama anni ’60.

In America si prevede un weekend da 102 milioni di dollari. In Cina ha incassato al suo primo giorno di programmazione 6,3 milioni di dollari. In Francia, dove “Asterix e Obelix Il regno di mezzo” ha superato i 3 milioni di spettatori, record per un film francese dopo la pandemia, e dove esce in 620 sale, cioè meno sale sia di ”Alibi.com2” (680) e di “Asterix” (778) e si prevedono 820 mila spettatori nel weekend. A difesa del prodotto nazionale. Cosa che da noi non capita.

Al poro Alessandro Siani col suo film “Tramite amicizia” non resta così che il secondo posto grazie appunto agli amici più che alle sale, 121 mila euro con 18.339 spettatori, meno di un terzo di quelli di Ant Man, e un totale di 604 mila euro. E di questi tempi, non li butti certo via…

Terzo posto, a sorpresa, per la commedia con Tom Hanks “Non così vicino” (“A Man Called Otto”) con 53 mila euro, 8.341 spettatori e un totale di 78 mila euro. Seguono la riedizione del “Titanic” di James Cameron, 48 mila euro, 5.134 spettatori e un totale di 1, 2 milioni, “Magic Mike The Last Dance” di Steven Soderbergh con Channing Tatum e Salma Hayek Pinault con 42 mila euro e un totale di 515 mila euro, arrivato al totale globale di 22 milioni di dollari, “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson con 39 mila euro, 5.938 spettatori e un totale di 1, 4 milioni. Settimo posto per “Tar” di Todd Field con Cate Blanchett, 23 mila euro, 3.581 spettatori e un totale di 309 mila euro.

