CIAK, MI GIRA! - NON SARANNO GLI INCASSI DELLA CORTELLESI, MA VA DETTO CHE “UN MONDO A PARTE” DIRETTO DA RICCARDO MILANI, MARITO DELLA CORTELLESI, STA FUNZIONANDO. IERI HA INCASSATO 214 MILA EURO, CON 32 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 3 MILIONI 525 MILA EURO E LASCIA PARECCHIO IN DIETRO “KUNG FU PANDA 4” (152 MILA EURO) - QUELLE DUE “COCCE DE CAZZO” DI GODZILLA E KING KONG CHE SI MENANO A ROMA PEGGIO DEI CINGHIALONI DI SAXA RUBRA, ARRIVANO IERI A 119 MILA EURO. UN’UMILIAZIONE, DAI. BATTUTI DAGLI ANIMALETTI DELLA MAJELLA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

Mannaggia alla Majella, mannaggia… Non saranno gli incassi della Cortellesi, ma va detto che “Un mondo a parte” diretto da Riccardo Milani, marito della Cortellesi e di solito suo regista con Antonio Albanese, in questa stagione attore davvero amatissimo della commedia all’italiana, che riesce a trovare la chiave, con grande generosità, per far coppia con Virginia Raffaele, sta funzionando. Ieri ha incassato 214 mila euro, con 32 mila spettatori e un totale di 3 milioni 525 mila euro.

godzilla nel colosseo 4

E lascia parecchio in dietro il potente “Kung Fu Panda 4”, secondo con 152 mila euro, 21 mila spettatori e un totalone di 8 milioni 955 mila euro, e quelle due “cocce de cazzo” di Godzilla e King Kong che in “Godzilla e Kong: Il nuovo impero”, dove si menano a Roma peggio dei cinghialoni di Saxa Rubra, arrivano ieri a 119 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 2 milioni 799 mila euro. Un’umiliazione, dai. Battuti dagli animaletti della Majella. Quarto posto per l’horror “The Omen. L’origine del presagio”, reboot del vecchio “The Omen”, con 80 mila euro, 10 mila spettatori e un totale in due giorni di 136 mila euro.

monkey man 1

Quinto posto per la commedia diretta e interpretata da Neri Marcoré “Zamora”, 33 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 54 mila euro. Il mio film preferito della settimana, lo scatenato e sorprendente “Monkey Man”, violentissimo revenge movie ambientato in India, ma diretto in indonesia, diretto e interpretato da Dev Patel, che si mena sul ring con la maschera di Hanuman, il dio – scimmia indiano, è sesto con 31 mila euro, 4 mila spettatori con un totale di 53 mila euro. Non vi lascerà indifferente. Si menano per due ore. E la prima parte, con un crescendo di ritmo forsennato, è uno spettacolo.

priscilla 3

Il film, che Jordan Peel ha salvato da Netflix e ha fatto totalmente rimusicare è uscito ieri anche in America. Seguono al settimo posto “Priscilla” di Sofia Coppola con 27 mila euro e un totale di 618 mila euro, e all’ottavo “Dune: parte due” con 24 mila euro, e un totalone di quasi 10 milioni (9.807). La new entry “Tatami” è nona con 15 mila euro, 2.500 spettatori e un totale di 61 mila euro. Chiude “La zona d’interesse” di jonathan Glaser con 11 mila euro, 1.616 spettatori e un totale di 4 milioni 477 mila euro. Vedo che in America “La chimera” di Alba Rohrwacher è salito al 18° posto con 11 mila dollari, ma sempre con 3 sale.

monkey man 2 monkey man

zamora neri marcore 3 priscilla 1 godzilla e kong il nuovo impero 5 godzilla nel colosseo 1 dev patel monkey man 3 godzilla nel colosseo 2 dev patel monkey man 1 un mondo a parte Kung Fu Panda 4 un mondo a parte. antonio albanese virginia raffaele un mondo a parte Kung Fu Panda 4 dev patel monkey man 2

il film priscilla 7 Kung Fu Panda 4 antonio albanese virginia raffaele un mondo a parte virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

il film priscilla 8 godzilla nel colosseo 3