Marco Giusti per Dagospia

SUPER MARIO BROS

Non solo “Super Mario Bros – Il film”, il cartoon della Illuminations tratto dal videogioco della Nintendo che fa piangere di nostalgia anche i più duri trentenni ha stravinto anche la sua seconda settimana in sala con 87 milioni di dollari in America, e 3 milioni 866 mila euro da noi, ma segna anche il massimo incasso del 2023 con un totale globale di 677 milioni di dollari lasciando “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” decisamente indietro a 474 milioni di dollari. Ma poi, con tutto il rispetto, chi se lo ricorda più “Ant-Man”?

SUPER MARIO BROS

C’è poco da fare. Anche da noi segna un incasso totale in due settimane di 13 milioni 287 mila euro con quasi due milioni di spettatori incantati davanti allo schermo a sentire la canzoncina di Super Mario della loro infanzia. Questo mood non si fermerà tanto facilmente, perché i due anni di pandemia hanno scavato un solco profondo anche dei duri trentenni di oggi e il fascino per il gioco e il personaggio è ancora attuale. E il videogioco è stato ben protetto dalla Nintendo.

russell crowe in l esorcista del papa

Alla faccia di chi rideva in sala vedendo Russell Crowe in versione Bud Spencer truccato a metà tra da Padre Amorth e Don Matteo che si muove per il mondo in lambretta, “L’esorcista del Papa” di Julius Avery si sta rivelando davvero una sorpresa. Incassa 9, 2 milioni di dollari in America, al secondo posto, 1 milione 81 mila euro anche in Italia al secondo posto, e, con gli incassi degli altri mercati arriva a 36 milioni di dollari. Un successo, anche se il film, soprattutto se lo vedete in originale con Russell Crowe che si ostina a parlare italiano fa molto ridere.

GIORGIA E ROCCO PAPALEO - SCORDATO

Ma perché non l’abbiamo fatto noi un film così? Avevamo tutto, la storia e il personaggio. Ci mettevi un Favino o un Servillo, due battute alla “Esci da questo corpo?" e era fatta. Terzo posto in Italia per “Air – La storia del grande salto” con Ben Affleck e Matt Damon, 770 mila euro e un totale di 2,2 milioni. Al quarto posto arriva il campione italiano, “Scordato” di e con Rocco Papaleo con Giorgia. La cantante. Si ferma però a 357 mila euro, e non si può dire che sia un successo.

film mia 13

Quinto posto per “John Wick 4” con Keanu Reeves con 311 mila euro e un totale di 5, 2 milioni, mentre in America è terzo con 7, 9 milioni di dollari, un totale di 160 milioni e un totale globale di 349 milioni di dollari. “Super Mario Bros” lo ha un po’ steso, visto che la prima settimana era partito benissimo. Sesto posto per “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri”, fantasy tratto da un gioco di ruolo, 279 mila euro e un totale di 2, 4. Al settimo posto troviamo quello che doveva essere il campione italiano di Pasqua, “Mia” di Ivano De Matteo con Edoardo Leo e Greta Gasbarri, 185 mila euro e un totale di 541 mila euro. Pochino.

VINCENT CASSEL I tre moschettieri – D Artagnan.

All’ottavo posto troviamo “I tre moschettieri – D’Artagnan” di Martin Bourboulon con 165 mila euro e un totale di 608 mila euro. Visto il pesante budget, non è che sia andato bene. In Francia però rimane saldamente secondo dietro il ciclone “Super Mario Bros”.

nicolas cage nicholas hoult renfield

Anche se da noi non sono ancora usciti, ahimé, segnalo tra le uscite americane l’horror comico “Renfield” di Chris McKay con Nicholas Hoult come Renfield, il fedele servitore di Dracula, e Nicolas Cage come Dracula in persona, quarto nel weekend americano con 7, 8 milioni di dollari che diventano 10 globali. Settimo posto con 2 milioni di dollari per lo stracultissimo, ma ha voti bassissimi da parte della critica, “Mafia Mamma” di Catherine Hardwicke, dove Toni Collette, americana tranquilla, eredita dal vecchio nonno l’azienda di famiglia, cioè la gestione di famiglia mafiosa in Italia.

monica bellucci toni collette mafia mamma

A suo fianco ci sarà come consigliori Monica Bellucci e i maschi spaziano da Guido Corso, a Alfonso Perugini e Eduardo Scarpetta. Il trailer fa molto ridere. Ma preparatevi giovedì per l’arrivo de “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti….

