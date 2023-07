CIAK, MI GIRA - NON VA AFFATTO COME SI SPERAVA QUESTO MAMMOZZONE DI "MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PART ONE", CON TOM CRUISE CHE SI SENTE DUILIO GIAMMARIA. IERI IN ITALIA HA INCASSATO 445 MILA EURO CONVINCENDO SOLO 35 MILA SPETTATORI A MUOVERE IL CULO DAL DIVANO DI CASA. AL SECONDO POSTO TROVIAMO "INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO", CON HARRISON FORD TRUCCATO DA FERRAGOSTO A CAPALBIO. IL RESTO È UN MEZZO DISASTRO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

MISSION IMPOSSIBLE Dead Reckoning PARTE 1.

Si. Vabbè. Non va affatto come si sperava questo mammozzone di "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" diretto da Christopher MacQuarrie e prodotto e interpretato da Tom Cruise che si sente Duilio Giammaria.

Doveva salvare il cinema americano dell'estate come già fece "Top Gun Maverick" nei mesi invernali, ma lo vediamo spignattare parecchio. Ieri in Italia ha incassato 445 mila euro convincendo solo 35 mila spettatori a muovere il culo dal divano di casa per un totale di 1,2 milioni. Ma in America, dove ci si aspettavano 85/90 milioni nella prima settimana le aspettative sono scese di parecchio. Ora si parla di 78 milioni, 10 meno del previsto, che non basteranno a farlo arrivare a un globale da 700/750 milioni.

barbie il film 4

Un po' perché arrivano la settimana prossima due film attesissimi come "Barbie" di Greta Gerwig e "Oppenheimer" di Chistopher Nolan, un po' perché il film non è "Top Gun", è noioso e ripetitivo, asessuato, e quando parlano non vedi l'ora che smettano. Non ha un cattivo degno di tanta spesa e ha perso pure Rebecca Ferguson.

E, in fondo, è un film per vecchi spettatori, vecchi almeno quanto Tom Cruise in lotta con le tunture per capelli sbagliate. Al secondo posto troviamo in America il film trumpiano dove si dà la caccia ai pedofili "Sound of Freedom", anche ieri secondo con 7 milioni di dollari contro i 16 di "Mission: Impossible" e il totale clamoroso è di 69 milioni. Al secondo posto in Italia troviamo ieri invece "Indiana Jones e il quadrante del destino" con Harrison Ford truccato da ferragosto a Capalbio, 157mila euro. Il resto è un mezzo disastro.

