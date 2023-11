CIAK MI GIRA - LA NOVITÀ È CHE, CREDO PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DEL CINEMA ITALIANO, ABBIAMO AI PRIMI POSTI IN CLASSIFICA DUE FILM DIRETTI DA MOGLIE E MARITO - IN CIMA AL PODIO C'È LA COMMEDIA IN BIANCO E NERO “C’È ANCORA DOMANI” DI PAOLA CORTELLESI CON 454 MILA EURO, 73 MILA SPETTATORI - AL SECONDO POSTO IL DOCUMENTARIO DIRETTO DA SUO MARITO RICCARDO MILANI, “IO, NOI E GABER”, CON 129 MILA EURO, 17 MILA SPETTATORI….

Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 5

La novità è che, credo per la prima volta nella storia del cinema italiano (e non?) abbiamo al primo e al secondo posto in classifica due film diretti da una moglie e un marito, cioè abbiamo al primo posto la commedia iperfemminista in bianco e nero “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi con 454 mila euro, 73 mila spettatori e un totale di 7 milioni e 832 mila euro, e al secondo il documentario diretto da suo marito Riccardo Milani, “Io, noi e Gaber”, con 129 mila euro, 17 mila spettatori e un totale in due giorni di 237 mila euro. Inutile dire che in un cinema, il nostro, così patriarcale e maschilista, la marcia trionfale del film di Paola Cortellesi, è qualcosa di clamoroso. Più che probabile che arrivi a 16-17 milioni di euro.

Terzo posto per l’horror “Five Nights at Freddy’s” che in America non è affatto andato bene, 99 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 3, 8 milioni di euro. “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino è quarto con 79 mila euro di incasso, 12 mila spettatori, un totale di 1, 8 milioni di euro. Quinto “Saw X” con 50 mila euro, 6.777 spettatori, un totale di 3 milioni 58 mila euro.

io noi e gaber cover

“Killers of the Flower Moon” di Scorsese con di Caprio, De Niro e Lily Gladstone è sesto con 41 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 4, 5 milioni, mentre “Io capitano” di Matteo Garrone, forte di due nominations agli EFA, gli oscar europei, sale al settimo posto con 23 mila euro, 5.488 spettatori e un totale di 4 milioni di euro precisi. Per un film così difficile, senza cast popolare, è un successo.

paola cortellesi riccardo milani foto di bacco (1)

Tra i documentari, se “Io, noi e Gaber” trionfa al secondo posto, si sono mossi bene “Callas, Parigi, 1958” al nono posto con 17 mila euro, 1.917 spettatori e un totale di 39 mila euro, “Enigma Rol” di Anselma Dell’Olio cal decimo posto con 15 mila euro, 1.812 spettatori e un totale di 24 mila euro. “Posso entrare?, An Ode to Naples” di Trudie Styler è 16° con 15 mila euro, 1.812 spettatori e un totale di 24 mila euro. Il docufilm mio e di Dago, “Roma, santa e dannata” finisce al 39° posto con 1.612 euro, 201 spettatori in 12 sale… Vabbé

riccardo milani foto di bacco roma santa e dannata 1 marco giusti e dago roma santa e dannata. ROMA SANTA E DANNATA - LOCANDINA RICCARDO MILANI PAOLA CORTELLESI 2

c'e ancora domani 4