3 giu 2023 10:30

CIAK, MI GIRA - NULLA DA FARE PER “SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE”. “LA SIRENETTA” IN VERSIONE LIVE LO SUPERA FACILMENTE NELLA GIORNATA FESTIVA DEL 2 GIUGNO CON 833 MILA EURO E 109 MILA SPETTATORI CONTRO 693 MILA E 90 MILA SPETTATORI. E DIRE CHE “SPIDER-MAN” È SOLO AL SUO SECONDO GIORNO IN SALA. TERZO “FAST X” CON 274 MILA EURO. “RAPITO” DI MARCO BELLOCCHIO SI RIPRENDE IL QUARTO POSTO SUPERANDO L’HORROR “THE BOOGEYMAN”. SETTIMO “IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI CON 16 MILA EURO – VIDEO