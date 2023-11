CIAK, MI GIRA! - NULLA DA FARE: TESTACCIO RULES! ANCHE IERI “C’È ANCORA DOMANI” TRIONFA E INCASSA 811 MILA EURO, MENTRE IL PIÙ DIRETTO AVVERSARIO, “HUNGER GAMES - LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE”, SI FERMA A 212 MILA EURO. IL RESTO SONO SPICCIOLI - MI DIRETE CHE A VEDERE IL FILM DI E CON PAOLA CORTELLESI CI VAN SOLO SIGNORE E SIGNORINE. NIENTE AFFATTO. LA VERITÀ È CHE, MIRACOLOSAMENTE, PRENDE TUTTO IL PUBBLICO, GIOVANE E MENO GIOVANE. MASCHI E FEMMINE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Nulla da fare. Testaccio Rules! Anche nella giornata di ieri “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi trionfa e cresce rispetto a lunedì, incassando 811 mila euro con 145 mila spettatori per un totale di ben 20 milioni 674 mila euro, mentre il più diretto avversario, “Hunger Games La ballata dell’usignolo e del serpente” con Rachel Zegler e Tom Blyth si ferma a 212 mila euro, 31 mila spettatori, un totale di quasi 3 milioni (2, 992). In poche parole “C’è ancora domani” incassa quattro volte quello che ha incassato ieri “Hunger Games”. E il resto sono spiccioli. Non solo. Diventa il terzo incasso dell'anno, superando "Super Mario Bros". Voi mi direte che a vedere “C’è ancora domani” ci vanno solo signore e signorine. Niente affatto.

Leggo da uno studio condotto sul film da CinExpert che il 45% degli spettatori è composto da uomini. Pensate che ci vadano solo i giovani o gli anziani. Non è così. Il 50% degli spettatori è sotto i 50 anni e il 50% sopra i 50 anni. La verità è che il film, miracolosamente, prende tutto il pubblico, giovane e meno giovane. Maschi e femmine. Con un 5% in più delle donne rispetto agli uomini. Ovvio. Ma non è quello che si pensava. O che, almeno, pensavo io, cioè che i mariti e i fidanzati fossero trascinati da mogli e fidanzate per le orecchie a vedere il film e a rendersi conto che il modello di marito rozzo che mena alla Valerio Mastandrea coi baffi è un modello sbagliato.

Ripeto l’invito a far vedere al cinema anche “La storia”, la serie diretta da Francesca Archibugi dal romanzo di Elsa Morante con Jasmine Trinca e Valerio Mastandrea in versione buona, perché siamo nello stesso mood. Il docu-concerto “Dallamericaruso il concerto perduto” diretto da Walter Veltroni è terzo con 148 mila euro e un totale in tre giorni di 348 mila euro. “The Old Oak” di Ken Loach supera “Comandante” di Edoardo De Angelis, 41 mila euro (e un totale di 468 mila) contro 37 mila (e un totale di 3, 3 milioni).

“The Marvels” di Nia Da Costa scivola al sesto posto con 35 mila euro con un totale di 2, 9 milioni, dimostrando che l’immaginario delle ragazze di oggi non le vede più supereroine in lotta contro il male per salvare l’universo, ma signore del secolo scorso che si vendicano dei torti subiti e dei mariti prepotenti per salvare il futuro delle figlie. “Thanksgiving” di Eli Roth è settimo con 34 mila euro e un totale di 457 mila euro, “Dream Scenario” con Nicholas Cage che entra nei sogni della gente, nono con 16 mila euro. “Io capitano” di Matteo Garrone è decimo, dopo due mesi di tenuta in sala, con 12 mila euro e un totale di 4, 2 milioni. Quando esce Napoleon?

