CIAK, MI GIRA! - AL PRIMO GIORNO DI USCITA IL NUOVO FILM DI LEONARDO PIERACCIONI, “PARE PARECCHIO PARIGI”, È PRIMO DI UN SOFFIO SU “PERFECT DAYS”, 83 MILA EURO CONTRO 82 MILA EURO, MA HA DECISAMENTE MENO SPETTATORI - SONO INCASSI DA CIRCOLO AZIENDALE DAVVERO MINORE: LA VERITÀ È CHE AL CINEMA NON CI VANNO I PIÙ POVERI, CI VANNO I PIÙ RICCHI. E I PIÙ SNOB. GLI ALTRI VOTINO PURE MELONI E CERCHINO UN BUON REGISTA DI DESTRA CHE PIACCIA A GENNY SANGIULIANO&CO. MA SI RICORDINO CHE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

pare parecchio parigi 7

Al suo primo giorno di uscita, con degli incassi da circolo aziendale davvero minore, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, “Pare parecchio Parigi” con Nino Frassica e Massimo Ceccherini, bel titolo, complimenti, oggi lo vado a vedere sono tutti amici, è primo di un soffio, 83 mila euro contro 82 mila euro, su “Perfect Days” di Wim Wenders col suo pulitore di cessi snob che legge Faulkner e ascolta Lou Reed su cassetta, ma ha decisamente meno spettatori (i vecchi il pomeriggio pagano meno, si sa…), cioè 11.862 con 380 sale, quindi 31 a sala, contro 12.661 con 344 sale, quindi 36 a sala. Direte.

perfect days di wim wenders

Ma vuoi mettere un film comico popolare contro un film per vecchi signori dei quartieri alti? La verità è che al pubblico non ci vanno i più poveri, ci vanno i più ricchi. E i più snob. E i più ricchi oggi vogliono vedere la storia di un ricco che per scelta pulisce i cessi di Tadao Ando. Va bene? Ha già incassato 2 milioni di euro. Gli altri votino pure Meloni e cerchino un buon regista di destra che faccia film di destra che piaccia a Genny Sangiuliano&Co. Ma si ricordino che nemmeno nel ventennio si facevano film di propaganda fascista, il Duce, giustamente, non voleva, perché andavano malissimo, erano controproducenti, penso a “Vecchia guardia” di Blasetti.

emma stone mark ruffalo poor things povere creature 2

Detto questo sono incassi davvero bassini. “Poor Things” di Yorgos Lanthimos, appena uscito in Francia al suo primo giorno in sala ha avuto 36 mila spettatori, seguito dai 18 mila spettatori della commedia “Comme un prince” di Ali Marhyar con Ahmed Sylla e Julia Platon. Commedia popolare ovviamente inclusiva che non potrebbe certo piacere a Sangiuliano e a Salvini. Al terzo posto troviamo “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki con 48 mila euro, 7 mila spettatori in 300 sale e un totale di 5, 8 milioni. “The Beekeeper" con Jason Statham è terzo con 46 mila euro, 6 mila spettatori in 262 sale e un totale di 1 milione. Poco.

PAUL GIAMATTI - HOLDOVERS

La new entry “The Holdovers” di Alexander Payne con Paul Giamatti già pronto per Bafta e Oscar, è quinto con 36 mila euro, 5 mila spettatori in 248 sale. “Enea” di Pietro Castellitto, che ieri si era risollevato, oggi torna al quinto posto con 35 mila euro, 5 mila spettatori in 261 sale e un totale di 701 mila euro. Regge “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi al settimo posto con 33 mila euro, 5 mila spettatori in 184 sale per un totalone di 35 milioni 357 mila euro.

il punto di rugiada 5

Tra i film usciti ieri troviamo all’11° posto l'horror “The Piper” di Erlingur Óttar Thoroddsen con Julian Sands alla sua ultima partecipazione, con 12 mila euro, 1697 spettatori in 181 sale, al 21° “Il punto di rugiada” di Marco Risi con Massimo De Francovich, Maurizio Micheli, Eros Pagni, con 5.661 euro, 971 spettatori in 60 sale. Solo al 35°, 36° e 37° arrivano l’italiano “Kripton” di Francesco Munzi con 300 spettatori, il francese “La petite” con Fabrice Luchini con 323 spettatori e il franco belga “Yannick” di Quentin Dupieux con 294 spettatori. Probabilmente domani le cose cambieranno. Almeno un po’. Ma temo che il pubblico italiano sia già con la testa a Sanrem

pare parecchio parigi 5 pare parecchio parigi 6 pare parecchio parigi 8 pare parecchio parigi 3 pare parecchio parigi 4 pare parecchio parigi 2

willem defoe poor things povere creature emma stone mark ruffalo poor things povere creature il ragazzo e l’airone 1 emma stone poor things il ragazzo e l’airone 3 il ragazzo e l’airone 2 poor things povere creature mark ruffalo poor things povere creature jason statham The Beekeeper jason statham The Beekeeper jason statham The Beekeeper the holdovers the holdovers the holdovers the holdovers enea di pietro castellitto 8 enea di pietro castellitto 7 enea di pietro castellitto 9 enea di pietro castellitto 6 il punto di rugiada il punto di rugiada 9 il punto di rugiada 8 il punto di rugiada 7 il punto di rugiada 6 il punto di rugiada 4 il punto di rugiada 3

emma stone poor things povere creature perfect days di wim wenders 4 perfect days di wim wenders 3 perfect days di wim wenders 2

pare parecchio parigi 1