Marco Giusti per Dagospia

Ci siamo. Proprio mentre il ministro Genny Sangiuliano chiede, o forse ordina, un posto quasi al sole nel direttivo dell’Accademia del cinema italiano, cioè i David, ma per far cosa? premiare i film di Pupi Avati?, spezzare le reni al già malconcio cinema italiano?, si segnala il trionfo della Lucky Red e delle sale dei quartieri alti.

Il film più sofisticato e radical chic (si può ancora dire?) del momento, “Perfect Days”, ultima fatica di Wim Wenders sul pulitore di cessi firmati di Tokyo che nei momenti liberi legge Faulkner e ascolta Lou Reed, è primo in classifica con 89.827 euro, 14 mila spettatori e un totale di 1 milione 909 mila euro, seguito, ma in realtà quasi appaiato da “il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki, 89.618 euro, 13 mila spettatori e un totale di 5 milioni 660 mila euro.

Non mi pare però che pulire i cessi delle capitali sia diventato un mestiere così cool e non credo che il pulitore medio di cessi sia figo come Koji Yakusho, anche se non si sa mai. E con questo voglia di occupare qualsiasi spazio nel mondo della cultura, alla fine rimarranno alla sinistra solo i cessi delle sale cinematografiche. Solo terzo l’action americano del momento, “The Beekeeper” con Jason Statham, 57 mila euro, 8 mila spettatori e un totalino di 886 mila euro. In tutto il mondo ha già incassato 39 milioni di dollari. Ma il pubblico italiano sa che trova di meglio o di analogo su Netflix e non ne parlerebbe mai a cena con le amiche come parla di “Perfect Days”.

Sale al quarto posto “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, 53 mila euro, altri 8 mila spettatori e un totalone di 35 milioni 260 mila euro che si avviano a diventare 36 a fine settimana. Quinto posto per “Enea” di e con Pietro Castellitto con Benedetta Porcaroli, un film che ha molto diviso il pubblico non so italiano, ma di certo romano, 48 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 600 mila euro. Seguono “Succede anche nelle migliori famiglie” di Alessandro Siani, 46 mila euro, un totale di 5, 1 milioni, “Wonka” con 31 mila euro, 7 mila spettatori, un totale di 13, 7 milioni, “50 km all’ora” di Fabio De Luigi con Stefano Accorsi con 25 mila euro, un totale di 1, 8 milioni. “Chi segna vince” di Taika Waititi con Michael Fassbender è nono con 24 mila euro, 441 mila euro totali

