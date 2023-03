CIAK, MI GIRA - I PUGNI FANNO MALE. “CREED III” STENDE QUALSIASI ALTRO FILM OGGI IN ITALIA E IN TUTTO IL MONDO. DA NOI, AL SECONDO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE, INCASSA ALTRI 464 MILA EURO, 64 MILA SPETTATORI, PER UN TOTALE DI 1 MILIONE 18 MILA EURO. IN AMERICA PER IL WEEKEND VIENE STIMATO SUI 38-40 MILIONI DI DOLLARI TOTALI - VIAGGIA SOTTO I CENTO EURO INVECE IL FILM DI FRANCO NERO CON KEVIN SPACEY

Marco Giusti per Dagospia

CREED III

I pugni fanno male. “Creed III” con due star nere potenti come Michael B. Jordan, anche regista, e Jonathan Majors che si menano di brutto stende qualsiasi altro film oggi in Italia e in tutto il mondo come era prevedibile. Da noi, al secondo giorno di programmazione, incassa altri 464 mila euro, 64 mila spettatori tutti ragazzetti, per un totale di 1 milione 18 mila euro.

In America, nelle anteprime, incassa 5, 45 milioni di dollari e per il weekend viene stimato sui 38-40 milioni di dollari totali. Secondo posto, molto, molto distanziato, per “The Whale” di Darren Aranofsky con Brendan Fraser, 93 mila euro, 13 mila spettatori e un totale di 1 milione 80 mila euro, che sta piacendo parecchio però al pubblico italiano più attempato. Diciamo così.

creed III di michal b jordan - locandina

Davvero caduto a tappeto il poro “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” della Marvel, dove Jonathan Majors fa il cattivo, terzo con 55 mila euro, 7 mila spettatori, un totale di 5, 2 milioni di euro. Amen. Quarto il cartone animato spagnolo “Mummie – A spasso nel tempo” con 33 mila euro, 5 mila spettatori, 951 mila euro di totale. Non funziona come il previsto, invece, il pur divertente “Mixed by Erry”, quinto con 28 mila euro di incasso, 4 mila spettatori, 55 mila euro di totale in due giorni. Non ha nessun richiamo. Di fatto non ha un cast di attori noti, non ha un titolo chiaro, non capisci dal manifesto cosa vai a vedere. E la storia di Erry, temo che non sia così popolare. Peccato. Abbiamo capito che se non arrivi agli spettatori più giovani non riesci a fare incassi decenti. Erry supera però, anche se di poco, il nuovo film di Sam Mendes, “Empire of Light” con Olivia Colman cassiera innamorata di un ragazzo nero, 27 mila euro, 4 mila spettatori, un totale di 44 mila euro. Settimo posto per “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, 26 mila euro, 58 mila euro. Viaggia invece sotto i 100 euro la new entry “L’uomo che disegnò Dio” diretto e interpretato da Franco Nero con Kevin Spacey…

michal b jordan in creed III sylvester stallone e michal b jordan in creed III